Društvo

U UTORAK SLAVIMO SVETOG GRIGORIJA: Zaštitnik učitelja i mudraca donosi važan običaj - evo šta sutra valja uraditi

Ana Đokić

12. 10. 2026. u 22:14

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SRPSKA pravoslavna crkva i vernici sutra, 13. oktobra, obeležavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Grigoriju, episkopu jermenskom, u hrišćanskom svetu poznatijem kao Sveti Grigorije Prosvetitelj.

У УТОРАК СЛАВИМО СВЕТОГ ГРИГОРИЈА: Заштитник учитеља и мудраца доноси важан обичај - ево шта сутра ваља урадити

Foto: SPC

Iako ovaj datum u kalendaru nije obeležen crvenim slovom, on nosi snažnu duhovnu poruku i važnu simboliku. Sveti Grigorije bio je izuzetan hrišćanski podvižnik iz 4. veka, koga istorija pamti kao čoveka koji je svojom nepokolebljivom verom i trudom preobratio celu Jermeniju u hrišćanstvo.

Zaštitnik onih koji prenose znanje

Zbog ogromnog doprinosa širenju pismenosti, duhovnosti i vere, u narodu se Sveti Grigorije smatra zaštitnikom učitelja, profesora, pisaca i svih onih ljudi koji se trude da svoju mudrost prenesu drugima.

Prema starom verovanju, sutrašnji dan je idealan trenutak da se i sami posvetimo sticanju novih saznanja. Smatra se da bi svako na praznik ovog svetitelja trebalo da pročita barem nekoliko stranica poučne knjige, nauči nešto novo ili jednostavno uputi reč zahvalnosti onima koji su ga u životu usmeravali i učili – od roditelja do starih vaspitača i učitelja.

Priprema za veliki jesenji praznik

Pored posvete Svetom Grigoriju, 13. oktobar ima još jedno veoma važno značenje u mnogim srpskim domovima. On predstavlja svojevrsnu uvertiru i pripremu za jedan od najlepših jesenjih praznika - Pokrov Presvete Bogorodice, koji obeležavamo u sredu, 14. oktobra.

Pokrov se u našem narodu tradicionalno poštuje kao veliki "ženski praznik", posvećen majčinstvu i zaštiti. Zbog toga mnoge žene sutrašnji dan provode u postu, miru i pripremi doma, kako bi veliki praznik dočekale blagodatno i u radosti.

(Ona.rs)

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