UPOZORENJE "BATUTA": Virus Zapadnog Nila se širi Srbijom, većina obolelih sa teškim simptomima

NA osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Republike Srbije je, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 11. oktobra 2026. godine, registrovano ukupno 59 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega je 49 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

Foto: Mauro Rodrigues/Alamy/Profimedia

Slučajevi su registrovani na teritoriji 12 okruga: Grada Beograda (23 slučaja), Južnobačkog (devet slučajeva), Šumadijskog (sedam slučajeva), Srednjobanatskog (šest slučajeva), Južnobanatskog (četiri slučaja), Severnobanatskog (dva slučaja), Rasinskog (dva slučaja), Pomoravskog (dva slučaja), Zapadnobačkog (jedan slučaj), Braničevskog (jedan slučaj), Raškog (jedan slučaj) okruga i sa teritorije nadležnosti zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica (jedan slučaj). Među obolelima je 35 osoba muškog i 24 osobe ženskog pola. Prosečna starost obolelih je 63,7 godine.

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 7. oktobrom 2026. godine, u državama Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u: Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru, Mađarskoj, Belgiji i Bugarskoj. U regionu je obolevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji. Takođe, u Moldaviji je prijavljen jedan slučaj infekcije virusom Zapadnog Nila, sa neutvrđenim mestoma zaražavanja.

Od početka sezone transmisije 2026. godine, zaključno sa 7. oktobrom, ukupno su identifikovana 194 područja zahvaćenih virusom Zapadnog Nila u 15 evropskih zemalja. Zahvaćena područja registrovana su u: Italiji (67), Francuskoj (26), Grčkoj (25), Rumuniji (24), Holandiji (15), Španiji (6), Belgiji (6), Hrvatskoj (5), Severnoj Makedoniji (5), Mađarskoj (4), Nemačkoj (3), Austriji (3), Albaniji (2), Bugarskoj (2) i na Kipru (1).

U navedenim evropskim zemljama prijavljeno je ukupno 1790 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi u: Italiji 748, Grčkoj 445, Francuskoj 144, Španiji 139, Rumuniji 117, Severnoj Makedoniji 70, Holandiji 59, Hrvatskoj 16, Belgiji 15, Kipru 13, Austriji 8, Mađarskoj 5, Nemačkoj 4, Albaniji 4, Bugarskoj 2 i Moldaviji 1 slučaj.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra meseca.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to:

Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom. Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca - u sumrak i u zoru.Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.

Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare. Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.

U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije.U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.

U cilju tačnog informisanja Institut za javno zdravlje Srbije će u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, kao i do sada, javnost informisati putem zvanične veb-strane (www.batut.org.rs) i sredstava javnog informisanja.