INĐIJA VRATILA GRAĐANE U AUTOBUSE: Besplatan prevoz menja svakodnevicu

SA 141 polaskom svakog radnog dana i deset vozila na ulicama, stanovnici Inđije i okolnih naselja dobili su besplatan javni prevoz na koji mogu da se oslone.

foto: Sava Dragaš

Autobusi danas povezuju sela, škole, centar opštine i industrijske zone, a sve je više građana koji automobil ostavljaju kod kuće.

Do pre nekoliko godina kašnjenja i neredovni polasci bili su među najčešćim primedbama stanovnika Inđije. Danas je slika drugačija – učenici autobusom stižu u školu, zaposleni na posao, a stanovnici okolnih sela do centra opštine, Doma zdravlja i drugih ustanova.

Predsednik opštine Inđija Marko Gašić kaže da cilj promene sistema nije bio samo besplatan prevoz, već usluga na koju građani mogu da računaju.

- Neredovan i loše organizovan javni prevoz godinama je predstavljao veliki problem. Danas je situacija potpuno drugačija – nabavljena su novija vozila, red vožnje se poštuje gotovo stoprocentno, a ono što je možda najvažnije jeste da se vratilo poverenje građana u javni prevoz - kaže Gašić.

foto: Boško Heror

Za sistem koji povezuje naselja, škole i industrijske zone Opština izdvaja gotovo 300 miliona dinara godišnje. Najviše ga koriste stanovnici okolnih sela i učenici tokom školske godine, ali i zaposleni i stanovnici same Inđije.

Besplatna vožnja promenila je i deo svakodnevnih navika. Prema rečima Gašića, građani sve češće biraju autobus umesto automobila, čime štede novac i vreme, dok se istovremeno smanjuju gužve u vreme odlaska i povratka sa posla.

Najveće gužve pred školu i posao

Javni prevoz na teritoriji opštine organizuje ASP Strela Obrenovac kroz dve gradske i dve kružne linije, liniju Ljukovo–Jarkovci–Inđija, kao i dve linije koje Krčedin i Čortanovce povezuju sa železničkom stanicom u Beški.

Najviše putnika imaju kružne linije, a autobusi su najopterećeniji u terminima početka i završetka školskog i radnog dana.

- Građani i učenici javni prevoz najviše koriste za odlazak na posao i u školu u jutarnjim časovima, kao i za povratak tokom popodneva. To pokazuje koliko je važno da naseljena mesta budu dobro povezana sa radnim mestima, školama, javnim ustanovama i domovima zdravlja - kaže Tomislav Knežević, izvršni direktor za saobraćaj ASP Strela Obrenovac.

foto: Masonari Jošida

Kako ističe, od početka rada nije bilo značajnijih problema u organizaciji prevoza, a saradnjom prevoznika i lokalne samouprave sistem se prilagođava potrebama putnika. Do sada su bile potrebne samo minimalne korekcije vremena pojedinih polazaka, dok se sugestije građana prosleđuju nadležnima u Opštini.

Autobusom i do industrijskih zona

Pouzdana autobuska mreža posebno je značajna za opštinu u kojoj veliki broj stanovnika radi u kompanijama smeštenim u industrijskim zonama. Zbog toga javni prevoz nije samo pitanje svakodnevnog kretanja, već i važan deo infrastrukture lokalne privrede.

- Veliki broj naših građana zaposlen je u kompanijama koje se nalaze u industrijskim zonama i zato im je tačan javni prevoz od velikog značaja. Mogu da se oslone na red vožnje i znaju da će na vreme stići na posao - navodi Gašić.

Upravo u dodatnom povezivanju industrijskih zona sa naseljenim mestima ASP Strela Obrenovac vidi prostor za dalje unapređenje mreže.

Promenu sistema pratila je i obnova voznog parka. Na teritoriji Inđije saobraćaju Iveco Crossway Hybrid, Güleryüz Ecoline i Mercedes-Benz Sprinter, dok su sva solo vozila na početku ugovora bila nova. Zamena dva minibusa očekuje se u narednom periodu.

Najveći deo vozila koja svakodnevno prevoze putnike čine novi hibridni autobusi sa znatno manjom emisijom štetnih gasova. Opremljeni su video-nadzorom, displejima i besplatnim internetom.

- Kvalitet voznog parka jedan je od važnih preduslova da prevoz funkcioniše na nivou koji građani očekuju - ističe Knežević.

A brojke pokazuju kako sistem funkcioniše u praksi. Prema informacijama opštinskog Odeljenja za saobraćaj, planirani polasci od početka saradnje realizovani su gotovo u potpunosti, dok lokalna samouprava dosadašnje iskustvo sa ASP Strela Obrenovac ocenjuje pozitivno.



