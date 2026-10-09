INĐIJA VRATILA GRAĐANE U AUTOBUSE: Besplatan prevoz menja svakodnevicu
SA 141 polaskom svakog radnog dana i deset vozila na ulicama, stanovnici Inđije i okolnih naselja dobili su besplatan javni prevoz na koji mogu da se oslone.
Autobusi danas povezuju sela, škole, centar opštine i industrijske zone, a sve je više građana koji automobil ostavljaju kod kuće.
Do pre nekoliko godina kašnjenja i neredovni polasci bili su među najčešćim primedbama stanovnika Inđije. Danas je slika drugačija – učenici autobusom stižu u školu, zaposleni na posao, a stanovnici okolnih sela do centra opštine, Doma zdravlja i drugih ustanova.
Predsednik opštine Inđija Marko Gašić kaže da cilj promene sistema nije bio samo besplatan prevoz, već usluga na koju građani mogu da računaju.
- Neredovan i loše organizovan javni prevoz godinama je predstavljao veliki problem. Danas je situacija potpuno drugačija – nabavljena su novija vozila, red vožnje se poštuje gotovo stoprocentno, a ono što je možda najvažnije jeste da se vratilo poverenje građana u javni prevoz - kaže Gašić.
Za sistem koji povezuje naselja, škole i industrijske zone Opština izdvaja gotovo 300 miliona dinara godišnje. Najviše ga koriste stanovnici okolnih sela i učenici tokom školske godine, ali i zaposleni i stanovnici same Inđije.
Besplatna vožnja promenila je i deo svakodnevnih navika. Prema rečima Gašića, građani sve češće biraju autobus umesto automobila, čime štede novac i vreme, dok se istovremeno smanjuju gužve u vreme odlaska i povratka sa posla.
Najveće gužve pred školu i posao
Javni prevoz na teritoriji opštine organizuje ASP Strela Obrenovac kroz dve gradske i dve kružne linije, liniju Ljukovo–Jarkovci–Inđija, kao i dve linije koje Krčedin i Čortanovce povezuju sa železničkom stanicom u Beški.
Najviše putnika imaju kružne linije, a autobusi su najopterećeniji u terminima početka i završetka školskog i radnog dana.
- Građani i učenici javni prevoz najviše koriste za odlazak na posao i u školu u jutarnjim časovima, kao i za povratak tokom popodneva. To pokazuje koliko je važno da naseljena mesta budu dobro povezana sa radnim mestima, školama, javnim ustanovama i domovima zdravlja - kaže Tomislav Knežević, izvršni direktor za saobraćaj ASP Strela Obrenovac.
Kako ističe, od početka rada nije bilo značajnijih problema u organizaciji prevoza, a saradnjom prevoznika i lokalne samouprave sistem se prilagođava potrebama putnika. Do sada su bile potrebne samo minimalne korekcije vremena pojedinih polazaka, dok se sugestije građana prosleđuju nadležnima u Opštini.
Autobusom i do industrijskih zona
Pouzdana autobuska mreža posebno je značajna za opštinu u kojoj veliki broj stanovnika radi u kompanijama smeštenim u industrijskim zonama. Zbog toga javni prevoz nije samo pitanje svakodnevnog kretanja, već i važan deo infrastrukture lokalne privrede.
- Veliki broj naših građana zaposlen je u kompanijama koje se nalaze u industrijskim zonama i zato im je tačan javni prevoz od velikog značaja. Mogu da se oslone na red vožnje i znaju da će na vreme stići na posao - navodi Gašić.
Upravo u dodatnom povezivanju industrijskih zona sa naseljenim mestima ASP Strela Obrenovac vidi prostor za dalje unapređenje mreže.
Promenu sistema pratila je i obnova voznog parka. Na teritoriji Inđije saobraćaju Iveco Crossway Hybrid, Güleryüz Ecoline i Mercedes-Benz Sprinter, dok su sva solo vozila na početku ugovora bila nova. Zamena dva minibusa očekuje se u narednom periodu.
Najveći deo vozila koja svakodnevno prevoze putnike čine novi hibridni autobusi sa znatno manjom emisijom štetnih gasova. Opremljeni su video-nadzorom, displejima i besplatnim internetom.
- Kvalitet voznog parka jedan je od važnih preduslova da prevoz funkcioniše na nivou koji građani očekuju - ističe Knežević.
A brojke pokazuju kako sistem funkcioniše u praksi. Prema informacijama opštinskog Odeljenja za saobraćaj, planirani polasci od početka saradnje realizovani su gotovo u potpunosti, dok lokalna samouprava dosadašnje iskustvo sa ASP Strela Obrenovac ocenjuje pozitivno.
Preporučujemo
OLUJNE KIŠE I PRVI SNEG: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane
09. 10. 2026. u 10:27
SUTRA SU MIHOLjSKE ZADUŠNICE: Važni običaji i verovanja se vezuju za ovaj dan
09. 10. 2026. u 08:44
NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA! Padavine moguće u ovim delovima Srbije, stiže prava jesen
09. 10. 2026. u 07:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)