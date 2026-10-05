DANAS JE DAN POSVEĆEN PRAŠTANJU I NOVOM POČETKU: Slavimo proroka Jonu, koji je tri dana i tri noći proveo u utrobi kita

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Foki i Svetom proroku Joni.

Foto: SPC

Sveti prorok Jona

Živeo je više od 800 godina pre Hrista. U njegovom životopisu navodi se da je bio sin udovice u Sarepti Sidonskoj, koju je prorok Ilija vaskrsao iz mrtvih.

Svojim trodnevnim prebivanjem u utrobi kita Sveti Jona predobražavao je trodnevno prebivanje Hrista u grobu, a njegovo spasenje iz utrobe kita – vaskrsenje Gospoda iz mrtvih.

Jona je bio prorok, koji je dobio od Boga zapovest da ide u grad Ninivu. Tamo su ljudi živeli raspušteno i Bog je želeo da ih podstakne da se poprave preko Jone. Ali Jona nije želeo u Ninivu, jer je smatrao da ne zaslužuju milost i pobegao je brodom u Tarsis. Bog je podignuo veliku oluju i mornari su želeli da spasu Jonu i sebe, ali nisu uspeli.

Neko je morao da napusti brod, pa je izbor pao na Jonu, koji je to prihvatio. Smatrao je, da će se time more smiriti, jer se zbog njega i podiglo nevreme. Bog je poslao kita, koji je progutao Jonu i držao ga u svom telu 3 dana i 3 noći. U Knjizi o Joni piše velika riba, ali u Jevanđelju po Mateju spominje se Jona i piše, da je boravio u utrobi kita.

Jona je od Boga tražio oprost, koji mu je oprostio i zapovedio kitu da ga izbaci na kopno. Jona je krenuo u Ninivu i propovedao. Ninivljanima je rečeno da su bili toliko zlobni da će Bog uništiti taj grad za 40 dana, a ta vest je doprla do kralja Ninive. On je pocepao svoje haljine i pokajao se, a pokajalo se i 120.000 stanovnika Ninive. Bog im je oprostio i nije uništio grad.

Pošto je Jona dobio drugu šansu nakon što ga je izbacio kit iz utrobe, veruje se da je danas dobar dan za donošenje važnih odluka i novi životni početak.

Molitva Svetom Joni:

Sveti proroče Jona, koji si, premda ustuknuo, na kraju poslušao Božji poziv, isprosi nam poslušnost Božjoj volji i pouzdanje u njegovo milosrđe. Amin.

Sveti sveštenomučenik Foka

Od mladosti su ga krasile mnoge hrišćanske vrline. Kao episkop u svom mestu rođenja, u gradu Sinopu, na obali Crnog mora, primerom i rečima božanskim utvrdio je pravoverne u veri i obratio u veru pravu mnoge idolopoklonike. Okamenjeni neznabošci bili su ispunjeni gnevom na Svetog Foku. I Gospod je predočio Foki mučeničku smrt kroz jednu viziju.

Naime, video je Foka svetlog goluba kako je sleteo s neba noseći u ustima divan venac od cveća i kako je spustio venac na njegovu glavu. I čuo je Foka glas goluba: „čaša tvoja napuni se, i treba da je ispiješ!“ Iz te vizije saznao je ugodnik Božji, da mu treba uskoro za Hrista stradati. I nije se uplašio, nego s blagodarnošću Bogu pripremao se za muke. Uskoro posle toga neki knez je naredio da se Foka podvrgne mučenju; sve su mu telo isprebijali i izranjavili, pa posle tamnovanja bacili u ključalu vodu, u kojoj je ovaj hrabri Hristov vojnik skončao zemni život. Postradao je u vreme cara Trajana.

Tropar:

Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Foka: Moli Hrista Boga da spase duše naše.

(Telegraf)