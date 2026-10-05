ZLATO I BROZNA ZA SRBIJU: Veliki uspeh naših sportista u Sofiji

Badminton se decenijama navodi kao jedan od najmasovnijih sportova na svetu, a po broju ljudi koji ga igraju često se svrstava odmah iza fudbala, mada najnovije procene kažu da je masovniji i od najvažnije sporedne stvari na svetu

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Reprezentativci Srbije u badmintonu Andrija Doder i Sergej Lukić osvojili su zlatnu medalju u dublu na turniru "Yonex Bulgarian International Championship" u Sofiji, dok su Sara Lončar i Viktor Petrović došli do bronzanog odličja u mešovitom dublu.

Doder i Lukić su na putu do zlatnog odličja najpre su savladali bugarske takmičare Stojnova i Janakieva (24:22, 21:15), a zatim i Škote Adamsa i Flokharta (21:13, 21:11).

Polufinalni meč protiv italijanskog para Bjanki/De Leon takođe su završili bez izgubljenog seta (21:15, 21:15), čime su zakazali finale protiv malezijskog para Čong/Pang.

Srpski reprezentativci su u finalu pobedili sa 2:1 u setovima (12:21, 22:20, 21:10).

Lončar i Petrović su savlada Terzieva i Popivanovu iz Bugarske (21:17, 18:21, 21:12), a zatim i još jedan domaći par Stojanov/Ivanova (21:11, 21:17).

U borbi za finale Petrović i Lončar izgubili su od litvansko-ukrajinskog para Lesinskas/ Vancarovska sa 21:16, 21:19.

Srpski tim, pod vođstvom trenera Milana Barbira, u Bugarskoj su činili: Andrija Doder, Sergej Lukić, Viktor Petrović, Sara Lončar, Sanja Perić i Aleksa Radovanović.

- Još jedan vrlo uspešan vikend za srpski badminton. Nakon dve medalje u Zagrebu nastavili smo dobru formu i u Sofiji. Osvajanju svetskih medalja Marije Sudimac, Andrije Dodera i Sergeja Lukića, priključili su se i Viktor Petrović i Sara Lončar. Andrija i Sergej su uspeli, prvi put u karijeri, da stignu do šampionske titule. Kao trenera, posebno me raduje što se puno igrača nalazi na ovako visokom nivou. Čestitam takmičarima na prikazanoj igri i uspesima koje su postigli - izjavio je Barbir.

Doder i Lukić su naveli da su veoma srećni i ponosni zbog osvajanja turnira u Bugarskoj.

"Borili smo se za svaki poen i uspeli da odigramo na visokom nivou do samog kraja.

Posebno nam znači pobeda u finalu, gde smo, iako smo bili u zaostatku, verovali u sebe i uspeli da napravimo preokret. Ovaj rezultat nam je potvrda da smo na dobrom putu i dodatni motiv da radimo još jače u narednom periodu", rekli su Doder i Lukić.

Učešće reprezentativaca na "Yonex Bulgarian International Championship" podržalo je Ministarstvo sporta Republike Srbije obezbedivši potrebna finansijska sredstva.