NESTAO VRŠČANIN U BEOGRADU: Darko je osoba sa posebnim potrebama, treba mu pomoć

VRŠČANIN sa smetnjama u razvoju Darko Konstantinov (31) nestao je u Beogradu, u subotu, 3. oktobra. Porodica moli za pomoć.

Foto: Privatna arhiva

Poslednji put je viđen 4. oktobra oko 17 časova kako šeta Zemunom. Prethodno je bio i na autobuskoj stanici u Beogradu, gde je, navodno, oko 8 časova ujutru čekao autobus za Vršac, ali kada je vozilo stiglo, on više nije bio na peronu.

Porodica nije znala da je on u subotu otišao u Beograd. Kažu da kod sebe nema ni lična dokumenta. Ističu i da nije nasilan, već da se samo smeje.

Njegov nestanak su prijavili policiji, a sve koji imaju bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju, mole da im jave na brojeve 063 664 838 ili 063 189 84 77.