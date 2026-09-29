USPEH KOJI SE DELI: ALTA banka otvorila prvu ekspozituru u Užicu uz podršku lokalnoj zajednici

UŽICE, grad bogate privredne tradicije i snažnog preduzetničkog duha, od danas ima novog finansijskog partnera.

Foto: ALTA banka

ALTA banka otvorila je svoju prvu ekspozituru u gradu na Đetinji, nastavljajući strateško širenje poslovne mreže i jačanje prisustva u ključnim regionalnim centrima Srbije. Na taj način banka dodatno potvrđuje opredeljenje da građanima i privredi širom zemlje učini dostupnim savremene finansijske usluge, uz visok nivo profesionalne podrške, efikasnosti i posvećenosti klijentima.

Foto: ALTA banka

U ALTA banci veruju da je prisustvo u svakoj novoj sredini prilika da se, pored finansijskih usluga, lokalnoj zajednici pruži i konkretna podrška. Vođeni tom idejom, zaposleni ALTA banke posetili su Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Užicu i uručili donaciju u okviru društveno odgovorne inicijative "Za grad koji se voli".

Za potrebe ove ustanove obezbeđeni su masažna fotelja, stolice, lazy bag vreće i drugi komadi nameštaja koji će doprineti stvaranju prijatnijeg, udobnijeg i funkcionalnijeg prostora za svakodnevne aktivnosti korisnika.

Foto: ALTA banka

- Veliko mi je zadovoljstvo što danas otvaramo prvu ekspozituru ALTA banke u Užicu. Dolazak u ovaj grad je za nas važan korak, jer želimo da budemo prisutni tamo gde ljudi rade, stvaraju i razvijaju svoje planove za budućnost.Užice je privredni, administrativni i kulturni centar zapadne Srbije, grad bogate istorije i snažne preduzetničke tradicije. Verujemo da upravo ovde možemo da izgradimo snažna i dugoročna partnerstva sa građanima i kompanijama koje stvaraju novu vrednost i doprinose razvoju čitavog regiona. Zato posebnu pažnju posvećujemo dostupnosti, kvalitetu usluge i razumevanju potreba naših klijenata.Naša misija je da spojimo prednosti modernog bankarstva sa ličnim pristupom svakom klijentu. Želimo da budemo banka na koju ljudi mogu da se oslone, kako u svakodnevnim potrebama, tako i u važnim životnim i poslovnim odlukama.

- Hvala vam što ste danas sa nama. Radujemo se novim susretima, partnerstvima i uspešnoj saradnji sa građanima i privredom Užica i celog Zlatiborskog okruga, istakao je Ranko Kerić, predstavnik ALTA banke.

Foto: ALTA banka

Ova poseta je bila i prilika da se zaposleni ALTA banke upoznaju sa radom ustanove i ljudima koji svakodnevno, sa mnogo posvećenosti i pažnje, pružaju podršku deci i mladima sa smetnjama u razvoju. U razgovoru sa korisnicima i zaposlenima, još jednom je potvrđeno koliko i naizgled mali gestovi i konkretna pomoć mogu imati veliki značaj za one kojima su namenjeni.

Foto: ALTA banka

- Pored pomoći koja nam je uvek dobrodošla, izuzetno me raduje kada kompanije poput ALTA banke prepoznaju potrebe naših korisnika i iskreno se posvete lokalnoj zajednici. Dragoceno je znati da u našem gradu imamo prijatelje na koje uvek možemo da se oslonimo - izjavila je Hristina Dabić, direktorka Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Užicu.

Kroz inicijativu "Za grad koji se voli", ALTA banka nastoji da svoj uspeh podeli sa zajednicama u kojima posluje, verujući da prave kompanije rastu zajedno sa ljudima i sredinama kojima pripadaju.