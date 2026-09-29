RHMZ UPOZORAVA NA MAGLU U OVIM DELOVIMA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

JUTROS po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla.

Foto: Unsplash/Ries Bosch ries_bosch

Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni.

Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 °S. navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Narednih dana najviša dnevna temperatura bez bitnije promene i očekuje se u intervalu od 22 do 26 °S.

U većini dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno naoblačenje ali će se zadržati suvo vreme.

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