Društvo

RHMZ UPOZORAVA NA MAGLU U OVIM DELOVIMA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

В.Н.

29. 09. 2026. u 07:00

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JUTROS po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama kratkotrajna magla.

РХМЗ УПОЗОРАВА НА МАГЛУ У ОВИМ ДЕЛОВИМА: Ево какво нас време данас очекује

Foto: Unsplash/Ries Bosch ries_bosch

Tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni.

Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 °S. navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Narednih dana najviša dnevna temperatura bez bitnije promene i očekuje se u intervalu od 22 do 26 °S.

U većini dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo se u nedelju i ponedeljak očekuje prolazno umereno naoblačenje ali će se zadržati suvo vreme.

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