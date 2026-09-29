VOJSKA JE I TAMO GDE SE OPASNOST NE VIDI: U novoj epizodi "U stroju" - u ABHO jedinicama VS, večeras na TV "Newsmax Balkans" u 20.10 časova
OPASNOST ne mora uvek da bude vidljiva da bi bila stvarna. Može da bude u vazduhu, zemljištu ili u vodi, a kada postoji sumnja na radiološku, hemijsku ili biološku kontaminaciju, svaki postupak mora da bude precizan, a svaki član tima da tačno zna svoj zadatak.
Upravo na ovaj način svoj posao opisuju pripadnici atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) Vojske Srbije (VS).
U novoj epizodi dokumentarnog serijala "U stroju", ekipa video-produkcije "Novosti" obrela se u Centru u Kruševcu...
Sa pripadnicima 246. bataljona ABHO, koji pripada Kopnenoj vojsci, videli smo, doživeli i za najširu javnost ovekovečili - kako zapravo izgleda rad jedne od najspecifičnijih službi VS.
Gledaoci će u drugoj epizodi našeg serijala, realizovanog u saradnji sa Ministarstvom odbrane i VS - "ABHO jedinica", večeras od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans imati jedinstvenu priliku da vide dve vežbe, govore autori ovog velikog projetka Kompanije "Novosti":
- U jednoj vežbi, koju su nam pripadnici ABHO službi demonstrirali videće se kako izgleda postupak u slučaju ABHO udesa, od zdravstvene procene pripadnika i oblačenja zaštitne opreme, do ulaska u kontaminiranu zonu i strogih procedura prilikom izlaska iz nje. Prošli smo i kroz postupak izviđanja kontaminiranog terena, detekciju, obeležavanje prostora, uzimanje i analizu uzoraka, potom i dekontaminaciju ljudi i terena.
I stranci
ABHO centar u Kruševcu mesto je na kojem se ne obučavaju samo pripadnici VS. Kroz njega prolaze i pripadnici stranih oružanih snaga, jer je ovaj centar opremljen najsavremenijim sredstvima i uređajima
Gledaoci će biti u prilici da saznaju i kako se svakodnevno prati nivo radijacije, kako izgleda rad u najvišem stepenu zaštite i zašto su fizička spremnost, smirenost i poverenje u ljude pored sebe posebno važni. Sa mladim pripadnicima ABHO službe razgovarali smo i o tome zašto su izabrali ovaj poziv, koliko je zahtevna obuka i zašto u službi u kojoj greška može imati ozbiljne posledice uspeh nikada nije uspeh pojedinca, već čitavog tima.
Reprizno izdanje epizode "ABHO jedinica" na programu TV Newsmax Balkans je u nedelju, 4. oktobra, od 21.30.
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