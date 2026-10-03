VELIKA VREMENSKA PROGNOZA IVANA RISTIĆA: Verovali ili ne, tačno ovog datuma stiže prvi sneg u Srbiji

IVAN Ristić najavljuje da Miholjsko leto traje još oko sedam dana, a zatim 9. oktobra stiže hladni front i pad temperature za desetak stepeni. Prvi sneg u Beogradu očekuje se krajem novembra, dok na planinama može pasti i ranije, već sredinom oktobra. Januar i februar biće najhladniji, sa najviše snega i ledenih dana, a u nižim predelima temperatura može da padne do minus 20.

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Danas, ujutru hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.

I narednih dana se očekuje izražen dnevni hod temperature.

Jutra će biti hladna, ponegde sa prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za mraz na 2m. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni, sredinom sledeće sedmice i do 28 stepeni. Samo se u ponedeljak i utorak očekuje prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Za emisiju "Puls Srbije", o tome kakva nas zima čeka otkrio je Ivan Ristić, koji se bavi meterologijom.

- Pa, u Beogradu sneg možemo očekivati najverovatnije krajem novembra. Na planinama može i ranije. Na primer, na Zlatiboru i Tari prvi sneg može da padne već sredinom oktobra, možda čak oko 20. oktobra. Između 15. i 20. oktobra očekuje se jedno zahlađenje i pratimo situaciju, pa tada može da padne prvi sneg.

I na malo nižim planinama, poput Kopaonika, gde je već bilo snega, on će padati i dalje kada dođe do prodora hladnog vazduha. Inače, ovo Miholjsko leto potrajaće još oko sedam dana. Što se tiče zime, prema najnovijim meteorološkim modelima, najjači udar zime očekuje se u januaru, pogotovo u njegovom prvom delu, oko praznika, kada su deca na raspustu. Nešto slično kao prošle godine. Modeli čak daju dosta snega u Vojvodini, tako da bi deca tamo ponovo mogla da uživaju u zimskim čarolijama - rekao je Ristić gostujući na Kurir televiziji.

"Januar i februar donose najviše snega"

Otkrio je šta se prema aktuelnim prognozama očekuje tokom najhladnijeg dela zime.

- Januar i februar biće najhladniji, tada će biti najviše ledenih dana i snega. Modeli trenutno daju količine snežnih padavina oko proseka, a to nije malo. U poslednje vreme retko dostižemo tu normalu, jer uglavnom imamo deficit snega i hladnog vremena, ali sada modeli pokazuju da bi januar mogao da bude izdašan kada je reč o snegu. Decembar bi trebalo da bude maglovit i hladan, bez mnogo padavina. Povremeno će biti kiše i snega, ali to neće biti glavna karakteristika decembra. Januar i februar biće dosta snežniji. Što se tiče ledenih dana, očekuje se oko 10 do 15, možda čak i 20 ledenih dana u nižim predelima, dok ih na planinama može biti i do 40. Biće i mrazeva, a temperatura bi mogla da pada do minus 10 stepeni - kaže on.

Meteorolog se osvrnuo na moguće ekstremno niske temperature, ali i na snežne periode koji bi mogli da zahvate Beograd.

- Prošle zime, odnosno u januaru ove godine, imali smo minus 17 u Smederevskoj Palanci. Slični temperaturni režimi mogli bi da budu i ove godine, odnosno temperatura bi u nižim predelima mogla da se spusti do minus 20, dok na planinama može biti i nekoliko stepeni niža. Što se tiče Beograda, mislim da snega može da bude u januaru.

Kada se podesi odgovarajuća meteorološko-sinoptička situacija, Beograd dobije dobar sneg. Deluje da bismo, kao i prošle godine, mogli da imamo jedan period od desetak dana sa snežnim pokrivačem i temperaturama ispod nule. Što se tiče Nove godine, to je teško prognozirati. Nova godina nam nekako stalno izmiče kada je sneg u pitanju. Voleo bih da jednu Novu godinu dočekamo u belom - naveo je meteorolog.

- Što se tiče Miholjskog leta, ono će se nastaviti tokom narednih sedam dana. Sada već tokom dana može da bude skoro za kratke rukave, dok vetar polako slabi. Košava će nam sve manje smetati u jutarnjim časovima, kada je hladno. Postoje ogromne temperaturne oscilacije. U pojedinim delovima Srbije temperatura je oko nule, u Sjenici imamo i minuse, a onda tokom dana poraste na 23, 24, pa čak i 25 stepeni. To su skoro 25 stepeni razlike. Taj trend će se nastaviti narednih sedam dana.

Čim vidimo više oblaka na nebu, temperaturne oscilacije će biti sve manje. To će ujedno biti najava zahlađenja koje stiže 9. oktobra. Tada dolazi do pada temperature za oko desetak stepeni. To će već biti normalne oktobarske temperature, između 16 i 21 stepen. Oko sredine oktobra postoje uslovi i za jedno jače zahlađenje. Još uvek ga svi modeli ne vide, ali neki ukazuju na to da oko 15. oktobra može da dođe hladniji talas - upozorio je Ristić.

Ristić je najavio prve pahulje i jutarnje mrazeve, a govorio je i o promenama temperature koje nas očekuju pred početak grejne sezone.

- Tada očekujemo prve snežne pahulje na nižim planinama, na Tari, Zlatiboru i Divčibarama. Granica snežnih padavina biće oko 1.000 metara nadmorske visine, ali ako prodre još hladniji vazduh, može da se spusti i ispod toga. U tom slučaju sneg bi mogao da padne i na mestima na oko 500 do 600 metara, u zavisnosti od intenziteta padavina.

Krajem oktobra ponovo sledi stabilizacija vremena, ali će biti mnogo hladnije. Očekuju se prvi jutarnji mrazevi. U Beogradu bi ujutru moglo da bude tri do četiri stepena, dok će se tokom dana temperatura kretati između 16 i 20 stepeni. Što se tiče grejne sezone, od 15. oktobra počinje grejanje, s tim što se ono može uključiti i ranije ako dođe do naglog zahlađenja i temperature budu ispod 12 stepeni. Od 15. oktobra grejna sezona počinje, ali ako tokom dana temperatura poraste na 15, 16 ili 17 stepeni, grejanje se može isključiti, a zatim ponovo uključiti tokom noći - rekao je on.

"Ledeni dani doneće i duže grejanje"

Ristić je uporedio predstojeću jesen i zimu sa prošlogodišnjim vremenskim prilikama i otkrio šta nas očekuje u narednom periodu.

- Ako u januaru budu ledeni dani, tada će grejanje morati da radi praktično tokom celog dana i noći. Očekujem da ćemo imati najmanje 10 do 15, a možda i 20 takvih dana. Kada je reč o jeseni, prošle godine smo u ovo vreme već imali sneg. Trećeg oktobra u Beogradu je bilo samo šest stepeni, a grejanje je možda počelo već 1. ili 2. oktobra. Sneg je pao u većem delu Srbije, dok su Zlatibor i druge planine bili potpuno zaleđeni. Čak je i u nižim predelima, poput Niša, pao sneg. Ove godine, međutim, sve ide standardnije. Imamo Miholjsko leto, zatim polako ulazimo u jesen i približavamo se zimi i snegu. Kako krajem oktobra dođe do stabilizacije vremena, krenuće i magle i jutarnji mrazevi. Ponegde se magla može duže zadržati, pa će biti tmurno - pravo jesenje vreme - kaže Ristić.

- Do 9. oktobra pratiće nas Miholjsko leto, uz maksimalne temperature oko 25 stepeni. Ovih dana može biti i malo toplije, pošto će košava oslabiti, pa ćemo imati osećaj da je tokom dana još toplije. Temperatura ponegde može da dostigne i 26 ili 27 stepeni. Nakon toga, 9. oktobra dolazi hladni front, promena vremena i postepen pad temperature. Posle toga treba se pripremati za hladnije dane, spremiti ogrev, naročito u brdsko-planinskim predelima - rekao je Ristić.

(Kurir)