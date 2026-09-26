Timskim radom institucija do bolje sadašnjosti i budućnosti

ARANĐELOVAČKI penzioneri imali su, 26. septembra, i drugu priliku ove godine za direktan razgovor sa predstavnicima Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, ali, pored toga, i mogućnost da se prvi put sretnu sa ministarkom rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravkom Đedović Handanović.

Foto: PIO

Ministarka je najstarijim žiteljima opštine Aranđelovac ovom prilikom govorila o merama pomoći koje je Vlada Republike Srbije izglasala na poslednjoj održanoj sednici.

– U pitanju je Uredba na osnovu koje će svi penzioneri sa minimalnim primanjima, do 31.092 dinara, imati automatsko smanjenje računa za električnu energiju od 1.000 dinara mesečno, ove grejne sezone, od oktobra do marta, ukoliko imaju brojilo na svoje ime. To je već treća godina kako Vlada i država pomažu pre svega naše najstarije građane i naše najugroženije građane sa aspekta primanja, da im se omogući da lakše prebrode zimski period kada su troškovi za električnu energiju u pitanju. Takođe smo omogućili da pomeranje granice crvene zone za njih ne važi i da ostaje na nivou od pre dve godina, a to je 1.600 kwh – istakla je ministarka.

Ona je naglasila da se ove mere sprovode automatski, i da korisnici penzija koji ispunjavaju uslove ne treba nigde da se prijavljuju ili podnose bilo kakvu dokumentaciju.

Ministarka Đedović Handanović podsetila je da za penzionere, kao i za sve druge građane, važi i popust od pet odsto, ukoliko plate ranije račun za struju. Foto: PIO

– Kada sve tri mere stavimo zajedno, penzioneri mogu da ostvare olakšice na mesečnom nivou od oko 1.500 dinara. To takođe važi i za sve borce, civilne ili ratne invalide. Njima smo omogućili iste olakšice, s tim što oni, ukoliko žele da iskoriste ovu prednost, pošto nije vezana za primanja, mogu da se prijave u opštini i tako ostvare ovo pravo – rekla je ministarka Đedović Handanović.

Ona je takođe podelila informacije o merama subvencije za energetsku efikasnost, koju takođe država i opštine dodeljuju putem javnih poziva, na osnovu kojih građani mogu dugoročno ostvariti uštede, smanjiti energiju i imati manje račune.

– Uštede se mogu kretati od 20 do 50 odsto, u zavisnosti od mera energetske efikasnosti koje sprovedu u svojim domovima, zavisno od toga da li je u pitanju zamena stolarije, vrata, krova, izolacije, postavljanje novog kotla za grejanje, postavljanje solarnih panela, itd. To su sve mere koje subvencioniše država i za koje mogu da se prijave u lokalnoj samoupravi i da dugoročno ostvare manje troškove za energiju – navela je ministarka rudarstva i energetike i pojasnila detalje procedure prijavljivanja za ovu vrstu subvencije.

Direktor Fonda PIO, Relja Ognjenović, podsetio je penzionere na paket mera države i na do sada realizovane isplate, iskazavši želju da penzioneri Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar, dočekaju u dobrom rasoloženju.

– Danas smo po drugi put u Aranđelovcu ove godine, zbog velikog interesovanja penzionera, i ovog puta stavljamo fokus pre svega na nove benefite koje će imati naši penzioneri. Pre šest meseci ovde u Aranđelovcu smo pričali o tome na koji način možemo da pomognemo penzionerima sa najnižim primanjima. Razgovarali smo o tome da je to jako važno i da o tome treba da brinemo. I evo, šest meseci kasnije, isplatili smo najveću pomoć u istoriji koju je Vlada Republike Srbije isplatila, u vrednosti od 377,2 miliona evra, u jednom danu – rekao je Ognjenović.

On je istakao višestruki značaj ovakvih susreta.

– Važno nam je da nastavimo da rešavamo probleme naših penzionera na terenu, da mi dođemo do njih, ali i da im damo glavnu reč, da oni kreiraju šta je to što država i Fond PIO treba da urade za njih i da zajedno sa njima gradimo planove za budućnost – kazao je direktor RF PIO.

Kako je naveo, ovo neće biti poslednja akcija koju Fond PIO organizuje sa Ministarstvom rudarstva i energetike, već da će se i ubuduće truditi da pokažu timski rad.

– Kao što naša akcija kaže – penzioneri su oslonac našeg društva. Oni su oslonac i svake porodice i svake države i trudićemo se da nastavimo brigu o njima, i da posle povećanja penzija od 7,5 odsto u decembru, nastavimo da radimo za naše penzionere i da ostvarimo plan „Srbija 2030” i prosečnu penziju od 750 evra – istakao je Relja Ognjenović.

Predsednik opštine Aranđelovac, Goran Orlić, naglasio je važnost toga da se glas penzionera čuje kako na lokalnom tako i na republičkom nivou, i izrazio nadu da će se ovakve akcije organizovati i u narednom periodu.

I ova tribina, koja je okupila oko 420 najstarijih stanovnika Aranđelovca, ispunila je svoju svrhu, a kako je istakao prof. dr Andreja Savić, predsednik SAPENS-a, svrha tribina je upravo živa komunikacija, interakcija između korisnika penzija i predstavnika institucija koje njihove interese zastupaju. Mere pomoći koje država trenutno sprovodi direktan su rezultat toga.