Društvo

STIŽE POTPUNI PREOKRET! Prestaje kiša, ali pogledajte DO KOG DATUMA nema ni kapi padavina – Ovo su temperature za oktobar!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 09. 2026. u 18:27

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U SRBIJI će u narednom periodu biti stabilno i suvo.

СТИЖЕ ПОТПУНИ ПРЕОКРЕТ! Престаје киша, али погледајте ДО КОГ ДАТУМА нема ни капи падавина – Ово су температуре за октобар!

Foto: AI/Grok

Naše područje do kraja septembra i početkom oktobra biće pod uticajem snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će nebo biti uglavnom vedro i bez oblaka.

U jutarnjim časovima biće sveže, u dolinama i kotlinama hladno i maglovito, a tokom dana sunčano i toplo.

Jutarnja temperatura biće uglavnom od 4 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 21-22 do 26 stepeni, što su prosečne temperature za ovo doba godine. Samo se oko 1. oktobra očekuje koji stepen niža temperatura.

Foto: nmmb

Ovakve temperature potrajale bi tokom većeg dela prve polovine oktobra.

Prema trenutnim pognozama, stabilno i suvo vreme i bez padavina, potrajalo bi u Srbiji bar do 10. oktobra.

(Telegraf.rs)

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