STIŽE POTPUNI PREOKRET! Prestaje kiša, ali pogledajte DO KOG DATUMA nema ni kapi padavina – Ovo su temperature za oktobar!

U SRBIJI će u narednom periodu biti stabilno i suvo.

Foto: AI/Grok

Naše područje do kraja septembra i početkom oktobra biće pod uticajem snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će nebo biti uglavnom vedro i bez oblaka.

U jutarnjim časovima biće sveže, u dolinama i kotlinama hladno i maglovito, a tokom dana sunčano i toplo.

Jutarnja temperatura biće uglavnom od 4 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 21-22 do 26 stepeni, što su prosečne temperature za ovo doba godine. Samo se oko 1. oktobra očekuje koji stepen niža temperatura.

Foto: nmmb

Ovakve temperature potrajale bi tokom većeg dela prve polovine oktobra.

Prema trenutnim pognozama, stabilno i suvo vreme i bez padavina, potrajalo bi u Srbiji bar do 10. oktobra.

(Telegraf.rs)