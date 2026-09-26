MINISTARSTVO HITNO REAGOVALO: Nisu tačni navodi o zagađenju Velikog Rzava
NAKON dobijanja informacije o navodnom zagađenju Velikog Rzava, Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije je hitno reagovalo.
Inspekcija za zaštitu životne sredine dobila je informacije sa lica mesta od ribočuvara, koje potvrđuju da nisu tačni navodi o zagađenju Velikog Rzava ispod brane Svračkovo.
Na fotografijama sa plaže Urjak, nekoliko stotina metara nizvodno od brane Svračkovo, voda je bistra i bez vidljivih znakova zagađenja. Ribočuvar je obišao i deo toka uzvodno, u pravcu brane, a fotografije sa terena pokazuju isto stanje.
Posebno je proverena i lokacija kod mosta ispod brane, koja je prikazana na fotografijama u spornoj objavi, ali i na ovoj lokaciji fotografije sa terena pokazuju da je voda bistra.
Ministarstvo će nastaviti da prati stanje na terenu, reagovati na svaku prijavu i o tome obaveštavati javnost.
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