MINISTARSTVO HITNO REAGOVALO: Nisu tačni navodi o zagađenju Velikog Rzava

NAKON dobijanja informacije o navodnom zagađenju Velikog Rzava, Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije je hitno reagovalo.

Foto: printskrin Instagram/MZŽS

Inspekcija za zaštitu životne sredine dobila je informacije sa lica mesta od ribočuvara, koje potvrđuju da nisu tačni navodi o zagađenju Velikog Rzava ispod brane Svračkovo.

Na fotografijama sa plaže Urjak, nekoliko stotina metara nizvodno od brane Svračkovo, voda je bistra i bez vidljivih znakova zagađenja. Ribočuvar je obišao i deo toka uzvodno, u pravcu brane, a fotografije sa terena pokazuju isto stanje.

Posebno je proverena i lokacija kod mosta ispod brane, koja je prikazana na fotografijama u spornoj objavi, ali i na ovoj lokaciji fotografije sa terena pokazuju da je voda bistra.

Ministarstvo će nastaviti da prati stanje na terenu, reagovati na svaku prijavu i o tome obaveštavati javnost.