OVOME SE NIKO NIJE NADAO: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednih 7 dana
U SRBIJI će u nedelju, 27. septembra, ujutro po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije biti prisutna kratkotrajna magla, a tokom dana biće pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti.
Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, istočni i severoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od pet do 11, a najviša od 21 do 25 stepeni.
U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano, posle podne uz slab do umeren razvoj oblačnosti, i vetar slab, istočni i severoistočni, dok će najniža temperatura biti od osam do 11, a najviša oko 23 stepena.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 4. oktobra, tokom sledeće sedmice najviša dnevna temperatura biće bez bitnije promene i u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni.
Tokom dana biće pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša se očekuje tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije.
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