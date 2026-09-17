ČAUŠIĆ: Povećani kapaciteti sektora za spasavanje na vodi

NAČELNIK Sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić, rekao je da, kad je reč o predstojećoj sezoni kiša, Sektor raspolaže povećanim kapacitetima za spasavanje na vodi.

Foto: Instagram/mupsrbije

- Sada imamo 27 timova za spasavanje i rad na vodi, a 2014. smo ih imali svega šest - naveo je Čaušić za RTS.

On je upozorio da je broj vanrednih događaja u porastu i da je Sektor prošle godine imao rekordnih 39.757 intervencija.

- To nam govori da čitavo društvo mora još više da se trudi, ne samo po pitanju opremanja Sektora za vanredne situacije, već edukacije i spremnosti svih da spremno dočekamo ono što nas, nažalost, čeka - rekao je Čaušić.

Govoreći o Ordenu za zasluge za odbranu i bezbednost prvog stepena koji mu je uručio predsednik Aleksandar Vučić, Čaušić je rekao da on pripada svim pripadnicima Sektora za vanredne situacije, i potsetio da oni tokom godine imaju desetine hiljada intervencija i da spasavaju na hiljade ljudi.

Čaušić je rekao da je intervencija u Deliblatskoj peščari bila najteža, ne samo ove sezone već, kako je naveo, verovatno i u karijerama mnogih iskusnih vatrogasaca-spasilaca.

Kao posebno otežavajuću okolnost prilikom gašenja tog požara naveo je nepristupačnost terena i pesak koji je onemogućavao pristup vozilima, ali i dovodio do pojavljianje novih podzemnih požara kada vetar promeni pravac.

- Kada vidite da, u trenutku kada je gotovo lokalizovan požar, izbija po sto četrdeset, sto pedeset malih podzemnih požara koje naši ljudi gase, kada vidite da vetar bukvalno u nekoliko desetina metara menja svoj pravac, onda vam je jasno da se susrećemo sa nečim sa čim se niko nije susreo u našoj zemlji - rekao je Čaušić.

On je istakao da je najvažnije to da su ipak sačuvana naselja i ljudski životi i da nije bilo teže povređenih.

Čaušić je naveo da je tokom požara u Deliblatskoj peščari u nekoliko dana probijeno 85 kilometara protivpožarnih preseka širine veće od 100 metara, kao i da su u tome učestvovali radnici EPS-a, Srbijavoda i Vojvodinašuma.

Mnogi od njih su odlikovani i ja sam zaista srećan i čestitam im - rekao je Čaušić.

Čaušić je govorio o situaciji kada su se trojica vatrogasaca, na početku intervencije, našla potpuno okružena požarnom olujom i rekao da je zahvaljujući njihovoj obučenosti izbegnuta velika tragedija.

- Na početku intervencije mi smo imali situaciju da tri naša vatrogasca spasioca faktički budu okružena i da ta požarna oluja u tom momentu prođe preko njih. Zahvaljujući njihovoj obučenosti i opremi, oni su se snašli i sklonili se, moglo je da dođe do tragedije koja bi zasenila sve ovo o čemu mi pričamo - rekao je Čaušić.

(Tanjug)

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