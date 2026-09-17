"BLIC" OBELEŽIO 30 GODINA POSTOJANJA: Proslavi prisustvovali najeminentniji predstavnici politike, biznisa, kulture i sporta (FOTO)

MEDIJSKA kuća Blic sinoć je obeležila tri decenije svog postojanja spektakularnim open-air koncertom u beogradskoj "Ložionici".

Ustupljena fotografija

Ovaj monumentalni jubilej okupio je skoro 2.500 zvanica među kojima je sam vrh javnog života - eminentni predstavnici politike, biznisa, kulture, šou-biznisa, medija i sporta, koji su zajedno sa domaćinima nazdravili za 30 godina neprekidnog uspeha, inovacija i liderstva na medijskom nebu Srbije.

Pod okriljem jubilarnog slogana LOVE. MOVE. LIVE., noć je obeležila prava proslava života, emocije i nezaustavljive energije koja Blic pokreće već decenijama.Blic redakcija spremila je i dokumentarni film o 30 godina postojanja koji je emitovan na proslavi, a goste u Ložionici prvi je zagrejao popularni izvođač Nući, potom je nastupila i Sanja Vučić, Džejla Ramović i za kraj regionalna zvezda Jakov Jozinović.

Proslavi Blicovih 30 godina postojanja prisustvovali su patrijarh srpski Porfirije, Ana Brnabić predsednica Skupštine Srbije, supruga predsednika Srbije Tamara Vučić, ministar prosvete u Vladi Srbije Dejan Vuk Stanković, kao i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, Dejan Tomašević predsednik OKS i Bratislav Gašić ministar odbrane u Vladi Srbije.

Foto: Z. Jovanović

- Iskoristio bih ovu priliku da čestitam Blicu 30. rođendan. Nekako se to otvaranje, pokretanje lista Blic poklopilo i sa mojim počecima profesionalne, administrative karijere i ove godine ja slavim tridesetu godinu kako sam predsednik ili generalni direktor, tako da smo hteli ne hteli, morali da sarađujemo. Naravno, moram da kažem da nikad za ovih 30 godina nismo imali ni najmanjih primedbi za Blic. Stvarno smo imali profesionalnu i korektnu saradnju i nadam se da će tako i ostati u budućnosti - kazao je povodom rođendana Blica Zvezdan Terzić generalni direktor FK Crvena Zvezda.

Dejan Tomašević predsednik Olimpijskog komiteta Srbije rekao je da Blic posle 30 godina posmatra kao neizostavni deo svake porodice i svake kuće.

Rođendanskoj žurci Blica prisustvovao je i Branko Radujko generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije.

Ustupljena fotografija

- Praktično ceo život pratim Blic i sećam se kad je počeo, a danas je saradnja brlo bogata i intenzivna. Mnogo smo zahvalni na pažnji koja se posvećuje ženskom fudbalu i prenosima utakmica, a generalno izveštanje je zaista na najvišem nivou o fudbalu u celini, i reprezentaciji, objektivno i pozitivno - kazao je on.Među gostima je bio bivši potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin i državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj.

Posebnu emociju večeri donelo je prisustvo 50 osnovaca sa Kosova i Metohije, koji su bili specijalni gosti proslave.

(Blic)

BONUS VIDEO