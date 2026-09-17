Društvo

KOLAPS NA GRANICAMA! Vozači kamiona zarobljeni satima u kolonama, a evo gde je prohodno

T.J.

17. 09. 2026. u 07:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju po četiri sata na izlaz.

КОЛАПС НА ГРАНИЦАМА! Возачи камиона заробљени сатима у колонама, а ево где је проходно

foto JKP Komunalac

Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Kilometarske kolone na auto-putu kod Malog Požarevca

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova