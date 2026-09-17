KOLAPS NA GRANICAMA! Vozači kamiona zarobljeni satima u kolonama, a evo gde je prohodno
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju po četiri sata na izlaz.
Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Kilometarske kolone na auto-putu kod Malog Požarevca
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