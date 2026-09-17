CENA DIZELA U NEMAČKOJ NIKAD VIŠA: Gorivo poskupelo i u Italiji

CENA dizela u Nemačkoj dostigla je novi rekord, pošto je prosečna cena litra iznosila 2,453 evra, prema podacima Nemačkog automobilskog kluba (ADAC).

Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Time je za 0,6 centi premašen prethodni rekord iz aprila, a gorivo je poskupelo i gorivo u Italiji.

Prema podacima Ministarstva za poslovanje i "Made in Italy" (MIMIT), prosečna cena litra benzina na samouslužnim pumpama danas iznosi 2,143 evra, u odnosu na jučerašnji dan kada je iznosila 2,132 evra, dok je dizel poskupeo sa 2,246 na 2,266 evra po litru.

U Nemačkoj je cena benzina Super E10 juče dostigla 2,314 evra po litru, što je peti uzastopni rekord.

Od početka rata u Iranu krajem februara 2026. godine, dizel je poskupeo za gotovo 71 cent po litru, a E10 za skoro 54 centa.

Prema navedenom obračunu, vozač dizelaša koji mesečno prelazi 1.400 kilometara i troši sedam litara na 100 kilometara sada plaća oko 69 evra više za gorivo nego pre početka rata.

Za vozača benzinca koji prelazi 800 kilometara mesečno uz potrošnju od osam litara na 100 kilometara, dodatni mesečni trošak iznosi oko 34 evra.

Dizel je trenutno skuplji od benzina na nemačkim pumpama, iako se oporezuje po nižoj stopi.

Cene se značajno razlikuju u zavisnosti od lokacije i doba dana.

U sredu je E10 na pojedinim jeftinijim pumpama koštao nešto više od 2,10 evra, dok su neke benzinske stanice na autoputevima nakon podnevnog rasta cena naplaćivale više od tri evra za litar premijum benzina.

U Italiji je vlada produžila do 5. oktobra meru smanjenja akcize na dizel, ali je iznos umanjenja smanjen sa prvobitnih 17 centi po litru. Od 18. do 25. septembra smanjenje će iznositi 12,2 centa po litru, a od 26. septembra do 5. oktobra 6,1 cent.