Društvo

IZMERENO SAMO 5 STEPENI: Ovaj srpski grad jutros je bio najhladniji, a živa će danas ići i preko 30 stepeni

В.Н.
V.N.

17. 09. 2026. u 08:06

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OSVANULO je vedro, ali i sveže jutro.

ИЗМЕРЕНО САМО 5 СТЕПЕНИ: Овај српски град јутрос је био најхладнији, а жива ће данас ићи и преко 30 степени

Foto: AI generated

Najhladnije je u Sjenici sa 5 stepeni, Zaječar meri 7, Kuršumlija i Leskovac 8 stepeni.

U ostalim predelima temperature se kreću uglavnom od 10 do 15 stepeni, a najtopliji je Beograd sa 17 stepeni.

Pred nama je sunčan i pravi letnji dan.

Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30 stepeni, ističe Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Najtoplije biće u Nišu i u Čupriji sa 32°C.

Dakle, s obzirom na to da nas očekuje veoma topao dan, a jutro je hladno, očekuju se i velike razlike između jutra i dana.

(Telegraf.rs)

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