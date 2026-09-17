U SRBIJI DANAS SUNČANO I TOPLO, DO 32 STEPENA: Krajem dana kratkotrajna kiša

U SRBIJI se danas ujutru očekuje magla ili niska oblačnost, u toku dana pretežno sunčano i toplo, a krajem dana na severu i zapadu zemlje naoblačenje i kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Na jugu Banata ujutru i prepodne duvaće umeren do jak jugoistočni, a posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura kretaće se od 9 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz umereno naoblačenje krajem dana.

Vetar će biti slab, a posle podne slab do umeren zapadni i severozapadni, sa najnižom temperaturom od 12 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 30 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 24. septembra, u petak će biti malo i umereno oblačno i dalje toplo, uz mestimično kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i u većini predela, uz promenljivu oblačnost.

Jutra će biti sveža, a maksimalna temperatura u petak kretaće se od 28 do 32 stepena, dok će za vikend osetiti blago zahlađenje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: JESEN U PARIZU: Ovako izgleda kraj Novembra u gradu svetlosti