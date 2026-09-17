RHMZ UPALIO ALARME, STIŽE PREOKRET KAKVOM SE NISMO NADALI: Detaljna vremenska prognoza za septembar, kraj leta donosi promenu

STIGLA je jesen ili je leto rešilo da produži svoj boravak? Pitanje je koje muči mnoge dok ulazimo u završnicu septembra. Iako nas ujutru dočekuje svežiji vazduh koji podseća na jesenje dane, tokom popodneva sunčevi zraci donose prave letnje temperature, stvarajući meteorološku sliku punu kontrasta.

Foto: Mikhail Kokhanchikov / Alamy / Profimedia

Republički meteorološki zavod (RHMZ) je najavio da će jutra u narednom periodu biti sveža, dok se tokom dana očekuje toplo vreme. Maksimalna temperatura do petka biće od 26 do 32 stepeni, dok će od subote zabeležiti manji pad.

Sunčani talas i tropske temperature uz sveža jutra

U četvrtak se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, dok će na jugu Banata kratkotrajno biti i jak, južnog i jugoistočnog smera. Posle podne i uveče na severu zemlje vetar će kratkotrajno skrenuti na severozapadni.

Najniža temperatura biće od 9 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna dostizati od 29 do 32 stepena. Verovatnoća da maksimalna temperatura pređe ili dostigne 32 stepena iznosi izuzetno visokih 80 procenata.

Narednog dana nastavlja se malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Tokom dana biće toplo i uglavnom suvo. Međutim, u večernjim satima i tokom noći na severu Srbije stiže kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar ostaje slab i umeren, na jugu Banata kratkotrajno jak, južni i jugoistočni, a uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura biće od 10 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 28 stepeni do 32 stepena. Šansa da maksimalna temperatura dostigne 32 stepena procenjuje se na 70 procenata.

Kratkotrajno oblačenje, lokalni pljuskovi i grmljavinaPrvog dana vikenda i početkom sledeće sedmice očekuje se promenljiva oblačnost i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Tokom vikenda sledi promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna iznosiće od 25 do 30 stepeni. Verovatnoća za lokalnu pojavu grmljavine iznosi 70 odsto.

U narednom petodnevnom periodu prognozira se pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. U većini mesta biće suvo, dok se retka pojava kiše očekuje uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Krajem ovog perioda sledi novo jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i manjim padom temperature u svim krajevima zemlje.

Upozorenja i bezbednosni rizici po regionima

Zvanični meteorološki sistem upozorenja razgraničava rizike po delovima zemlje.

Za Istočnu Srbiju i jugoistočnu Srbiju upaljen je "žuti" meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura. Žuta boja označava da vreme može biti potencijalno opasno i da prognozirane vremenske pojave nisu neuobičajene, ali zahtevaju oprez ako planirate aktivnosti izložene meteorološkom riziku.Dugoročni trendovi i temperaturna odstupanja do kraja meseca

Očekuju se sledeći klimatski uslovi po nedeljama do početka oktobra:

Sredina septembra: Nedeljna temperatura vazduha biće iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem do +3 stepena. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 23 do 28 stepeni. Postoji verovatnoća do 70 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo. Nedeljna količina padavina biće u granicama proseka, u rasponu od 3 mm do 11 mm.

Treća dekada septembra: Nedeljna temperatura vazduha ostaje iznad proseka sa odstupanjem do +3 stepena. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha biće u intervalu od 20 do 26 stepeni. Verovatnoća je oko 60 odsto da uslovi ostanu u kategoriji toplo. Količina padavina biće ispod prosečnih vrednosti, u intervalu od 2 mm do 10 mm.

Kraj septembra i početak oktobra: I u ovoj sedmici temperatura vazduha zadržaće se iznad proseka sa odstupanjem do +3 stepena. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 20 do 25 stepeni. Verovatnoća da vreme bude toplo iznosi do 60 odsto. Nedeljna količina padavina vraća se u granice prosečnih vrednosti i kretaće se od 5 mm do 20 mm.

(Blic)

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