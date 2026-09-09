U ŠKOLI NIJE BILO SILOVANJA: VJT u Čačku o incidentu u OŠ "Tatomir Anđelić" u Mrčajevcima

POVODOM brojnih zahteva javnosti i medija u vezi sa incidentom koji se dogodio 11. juna u Osnovnoj školi "Tatomir Anđelić" u Mrčajevcima, zvanično se ponovo oglasilo Više javno tužilaštvo (VJT) u Čačku i detaljno objasnilo sve preduzete korake.

Foto Rina

Iz tužilaštva je "oštro demantovano bilo kakvo zataškavanje slučaja", uz napomenu da su policija, tužilaštvo, bolnica i Centar za socijalni rad reagovali hitno i sveobuhvatno odmah po prijavi, a u samoj školi u međuvremenu su uvedene vanredne bezbednosne mere i poseban režim nastave.

Nakon detaljnih provera i prikupljanja dokaza, nadležni organi su precizno kvalifikovali događaj i utvrdili da nije bilo silovanja niti težeg zlostavljanja, što je potvrđeno i kompletnom medicinskom dokumentacijom.

Utvrđeno: Maloletnik pretrpeo polno uznemiravanje (član 182a Krivičnog zakonika)

- Utvrđeno je da je maloletnik pretrpeo polno uznemiravanje (član 182a Krivičnog zakonika), zbog čega je VJT u Čačku 14. avgusta podneo zahtev sudiji za maloletnike za pokretanje pripremnog postupka protiv dva maloletna lica. Treći učesnik događaja u momentu izvršenja nije imao navršenih 14 godina, te se po zakonu smatra detetom i prema njemu ne može da se vodi postupak niti izreknu vaspitne mere - navode iz VJT Čačak.

Ukazuje se i da su Policijska uprava i tužilac obavešteni u roku od 24 sata od incidenta, nakon čega je započet rad koji je trajao neprekidno 72 sata kako bi se utvrdila istina i pružio pun obim zaštite žrtvi.

Zaštita privatnosti IZ tužilaštva apeluju na javnost i medije da budu izuzetno obazrivi:

- Zaštita privatnosti i interesa maloletnika u ovakvim predmetima zakonski su i apsolutni prioritet.

Ovo je inače već četvrto zvanično obaveštenje za javnost od kada se dogodio incident, čime, kako se navodi, tužilaštvo potvrđuje potpunu transparentnost. Pred sudijom za maloletnike predstoji pripremni postupak u kom će oštećeni, osumnjičeni i svedoci dati iskaze uz prisustvo roditelja i advokata.

U samoj školi u Mrčajevcima sprovode se sve odluke donesene u saradnji sa nadležnim službama i nakon održane međusektorske konferencije slučaja.

U medicinskoj dokumentaciji piše da nije bilo ni težeg zlostavljanja

Dete koje je pretrpelo nasilje nastavilo je redovno školovanje uz obezbeđenu stručnu podršku, dok je za učenike koji su izvršili nasilje nastava privremeno organizovana na daljinu. Njihov povratak u školske klupe biće omogućen tek kada se za to steknu uslovi, prema unapred izrađenom planu.

Foto GZS Direktorka škole Vesna Jevđenijević

Direktorka škole Vesna Jevđenijević istakla je da je bezbednost u objektu podignuta na viši nivo i uputila apel povodom dešavanja na društvenim mrežama.

- Javno iznošenje podataka koji mogu dovesti do identifikacije maloletnika, iznošenje neproverenih tvrdnji, targetiranje dece, njihovih porodica ili zaposlenih, kao i pretnje, nimalo ne doprinose zaštiti najmlađih. Naprotiv, time se deca dodatno izlažu pritisku i stigmatizaciji - naglasila je Jevđenijevićeva, poručivši da uprkos predstojećoj promeni na čelu ustanove, prioritet ostaje stvaranje sigurnog okruženja za sve učenike.