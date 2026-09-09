NA PLOČNIKU BRANILI SVOJE: Spomen-obeležje kod Prokuplja, u znak sećanja na veliku pobedu srpske srednjovekovne vojske
POSLE ravno 640 godina, mesto velike pobede srpske srednjovekovne vojske dobilo je spomen-obeležje dostojno svog istorijskog značaja.
U Pločniku kod Prokuplja danas je otkriven spomenik posvećen Boju na Pločniku, jednom od važnih događaja koji su prethodili Kosovskom boju. Spomen-obeležje, visoko 6,4 metra, simbolično u znak 640 godina od bitke, otkrila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, u svojstvu izaslanika predsednika Srbije.
Pločnik se dogodio u vremenu u kojem je, podsetila je Milica Đurđević Stamenkovski, Osmansko carstvo predstavljalo sve veću silu, kao i da se na ovom prostoru nije branila samo teritorija, već i pravo naroda da ostane svoj na svome, kao i vera i civilizacija kojoj je pripadao. Posebno mesto u njenom obraćanju imala je veza Pločnika i Kosovskog boja koji se odigrao samo tri godine kasnije.
- Pločnik i Kosovo nisu dve nepovezane stranice naše prošlosti. Oni su dva poglavlja iste istorijske drame. Na Pločniku je pokazano da se velikoj sili može suprotstaviti. Na Kosovu je, samo tri godine kasnije, pokazano kolika može biti cena tog otpora - rekla je ministarka.
Zahvalnost mitropolitu i gradonačelniku
CEREMONIJI su prisustvovali i mitropolit niški Arsenije i gradonačelnik Prokuplja Miroslav Antović. Spomenik je podignut sredstvima resornog Ministarstva, u saradnji sa Eparhijom niškom i Gradom Prokupljem. Ministarka im je zahvalila ističući da je novo spomen-obeležje rezultat zajedničke brige države, Crkve i lokalne samouprave u očuvanju kulture sećanja.
Govoreći o značaju istorijskog pamćenja, Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da čuvanje sećanja na sopstvenu prošlost ne znači okretanje leđa budućnosti.
- Ne tražimo tuđe. Ne tražimo da drugi zaborave svoje pretke da bismo mi mogli da pamtimo naše. Šta je to što Srbi traže, a da im ne pripada? Da čuvaju svoje ime, jezik, svetinje i istoriju? Da naš narod ima pravo na bezbednost, dostojanstvo i opstanak? To nisu privilegije - to su prava koja svaki slobodan narod podrazumeva za sebe - naglasila je ministarka.
Prema njenim rečima, odgovornost prema precima ne znači život u prošlosti, već obavezu sadašnje generacije da izgradi snažnu i uspešnu Srbiju.
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