Društvo

NA PLOČNIKU BRANILI SVOJE: Spomen-obeležje kod Prokuplja, u znak sećanja na veliku pobedu srpske srednjovekovne vojske

Б. Б.

09. 09. 2026. u 21:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLE ravno 640 godina, mesto velike pobede srpske srednjovekovne vojske dobilo je spomen-obeležje dostojno svog istorijskog značaja.

НА ПЛОЧНИКУ БРАНИЛИ СВОЈЕ: Спомен-обележје код Прокупља, у знак сећања на велику победу српске средњовековне војске

Foto Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

U Pločniku kod Prokuplja danas je otkriven spomenik posvećen Boju na Pločniku, jednom od važnih događaja koji su prethodili Kosovskom boju. Spomen-obeležje, visoko 6,4 metra, simbolično u znak 640 godina od bitke, otkrila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, u svojstvu izaslanika predsednika Srbije.

Pločnik se dogodio u vremenu u kojem je, podsetila je Milica Đurđević Stamenkovski, Osmansko carstvo predstavljalo sve veću silu, kao i da se na ovom prostoru nije branila samo teritorija, već i pravo naroda da ostane svoj na svome, kao i vera i civilizacija kojoj je pripadao. Posebno mesto u njenom obraćanju imala je veza Pločnika i Kosovskog boja koji se odigrao samo tri godine kasnije.

- Pločnik i Kosovo nisu dve nepovezane stranice naše prošlosti. Oni su dva poglavlja iste istorijske drame. Na Pločniku je pokazano da se velikoj sili može suprotstaviti. Na Kosovu je, samo tri godine kasnije, pokazano kolika može biti cena tog otpora - rekla je ministarka.

Zahvalnost mitropolitu i gradonačelniku

CEREMONIJI su prisustvovali i mitropolit niški Arsenije i gradonačelnik Prokuplja Miroslav Antović. Spomenik je podignut sredstvima resornog Ministarstva, u saradnji sa Eparhijom niškom i Gradom Prokupljem. Ministarka im je zahvalila ističući da je novo spomen-obeležje rezultat zajedničke brige države, Crkve i lokalne samouprave u očuvanju kulture sećanja.

Govoreći o značaju istorijskog pamćenja, Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da čuvanje sećanja na sopstvenu prošlost ne znači okretanje leđa budućnosti.

- Ne tražimo tuđe. Ne tražimo da drugi zaborave svoje pretke da bismo mi mogli da pamtimo naše. Šta je to što Srbi traže, a da im ne pripada? Da čuvaju svoje ime, jezik, svetinje i istoriju? Da naš narod ima pravo na bezbednost, dostojanstvo i opstanak? To nisu privilegije - to su prava koja svaki slobodan narod podrazumeva za sebe - naglasila je ministarka.

Foto: Фото Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

POGLEDAJ GALERIJU

Prema njenim rečima, odgovornost prema precima ne znači život u prošlosti, već obavezu sadašnje generacije da izgradi snažnu i uspešnu Srbiju.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Predstavljeni novi BMW X5 i BMW Serije 7: Delta Auto Grupa pokazala vrh BMW ponude
Društvo

0 3

Predstavljeni novi BMW X5 i BMW Serije 7: Delta Auto Grupa pokazala vrh BMW ponude

DELTA Auto Grupa predstavila je novi BMW X5 i BMW Serie 7, dva modela iz samog vrha BMW ponude, na posebno upriličenom događaju u Sava Centru u Beogradu. Kroz spoj vrhunskih vizuelnih efekata, svetla, zvuka, videa i multimedijalnih sadržaja, zvanice su imale priliku da upoznaju dve različite strane nove BMW ere: luksuz i tehnološku sofisticiranost Serije 7 i snagu, svestranost i karakter novog X5.

09. 09. 2026. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?