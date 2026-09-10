Društvo

SLAVIMO SVETOG MOJSIJA MURINA: Izgovorio je rečenicu koja je postala bezvremenska, a i danas je mnogi koriste

V.N.

10. 09. 2026. u 07:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog prepodobnog Mojsija Murina. Sveti prepodobni Mojsije Murin bio je Etiopljanin, a po zanimanju najpre je bio razbojnik i vođa razbojničke družine, a potom pokajnik i veliki podvižnik.

СЛАВИМО СВЕТОГ МОЈСИЈА МУРИНА: Изговорио је реченицу која је постала безвременска, а и данас је многи користе

Foto: Deposit/ rglinsky/ kiriak09

Bio je rob ali ga je gospodar zbog njegove rđave naravi i zbog toga što je izvršio ubistvo oterao, pa se on vratio razbojnicima. Zbog njegove velike telesne snage i bezobzirnosti razbojnici su ga izabrali za svog starešinu.

Odjednom je krenula da ga grize savest zbog nedela koja je činio, pa je ostavio svoju družinu, otišao u neki manastir i predao se potpunoj poslušnosti svom duhovniku i manastirskom redu. Mnogo se koristio poukama svetih Makarija, Arsenija i Isidora. Kasnije se povukao u jednu ćeliju i u samoći i tišini se molio i potpuno se predao trudu telesnim, molitvi, bdenju i razmišljanju o Bogu.

Mučen demonom bluda on se ispovedio duhovniku Isidoru i od njega je dobio savet da posti što više, ali kad i to nije pomoglo počeo je da ne spava noću i da se moli stojeći, a kasnije je uobičajio da po celu noć donosi vodu starcima sa udaljenog bunara.

Posle šestogodišnjeg strašnog truda, najzad ga je sveti Isidor čudotvorno iscelio od bludnih misli, maštanja i snova, na koje su ga nagonili demoni. U starosti je postavljen za sveštenika, osnovao svoj manastir i imao je sedamdeset pet učenika, a poživeo je u ovom životu do 75. godine.

Predvideo je svoju smrt i jednog dana je rekao svojim učenicima da beže jer će varvari udariti na manastir. Kada su učenici i njega zvali da beži sa njima on je rekao da treba da pogine od nasilja jer je i sam nekada činio nasilje i rekao im je: “Koji se maše za nož, od noža će poginuti.”

Ostao je sa šestoricom učenika i kad su varvari došli i isekli su ih. Jedan od njegovih učenika sakrio se u blizini i video je kako se sedam svetlih venaca spustilo na njih sedmoricu mučenika.

Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Mojseje. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje
Svet

0 0

MAJKA PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE: 11 od 12 porotnika reklo da ipak nije kriva - poništeno suđenje

ČLANOVI porote u suđenju Lindzi Klansi prvi su put javno otkrili šta se događalo tokom većanja i zašto je proces, koji je privukao veliku pažnju javnosti, poništen bez presude. Tri porotinice, među kojima i predsednica porote, ispričale su da je veće bilo spremno da donese oslobađajuću presudu, no odluku je blokirao jedan porotnik, piše BBC.

09. 09. 2026. u 10:36

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)
Svet

0 0

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.

09. 09. 2026. u 14:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?