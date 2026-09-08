PRED NAMA JE PROMENA VREMENA: Od ovog dana očekujte pad temperature
RHMZ je dao najnoviju vremensku prognozu.
Danas (08.09.) jutro sveže. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i jak. Najniža temperatura od 7 do 17 °S, a najviša od 30 do 34 °S.
TOPLO, U SREDU I VEOMA TOPLO, A ZATIM POSTEPENI PAD TEMPERATURE
U sredu (09.09.) pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 32 do 36 °S. U sredu posle podne i uveče na zapadu i jugu, u četvrtak i petak (10-11.09) i u Vojvodini, a zatim i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature.
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