OPROŠTAJNA PORUKA HIRURGA NAPAĆENOG SRPSKOG NARODA: Svi su mi govorili da se sklonim, ali ja to sebi nikad ne bih oprostio

PRE šest godina (14.4.2020. godine) preminuo je doktor Miodrag Lazić koji se, napustivši hirurgiju u Nišu, zaputio u spasavanje života u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj.

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Kao hirurg učestvovao je u proboju koridora u junu 1992. godine. Dobrovoljno je otišao je u ratnu bolnicu "Koran" u Palama, a jedan je od osnivača ratne bolnice "Žica" u Blažuju kod Sarajeva, koja je bila na prvoj liniji fronta.

Kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, doktor Miodrag Lazić za 40 meseci obavio je više od 3.500 operacija.

Ljudi koje je spasio iznjedrili su nove živote, pa doktor Laza, osim u srcima saboraca i prijatelja, živi i kroz one koji ga nikad nisu upoznali.

Doktor Miodrag Lazić napisao je autobiografsko delo "Dnevnik ratnog hirurga", a njegovi saborci zagovornici su ideje o snimanju filma o heroju u belom mantilu.

- Stajao sam na prvoj liniji, nisam se krio, naprotiv, bio sam ispred svih znajući da sa svim svojim bolestima i godinama imam veliki rizik, ali čast i ponos mi nisu dozvoljavali da se sklonim. Takav sam bio na krajiškom ratištu godinu dana, na sarajevskom ratištu četiri godine, za vreme NATO bombardovanja. Neću da odem tiho, hoću da odem onako kakav sam bio čitav život, a to znaju moji prijatelji, kolege, porodica. Svi su mi govorili da se sklonim, ali ja to sebi nikad ne bih oprostio - napisao je u oproštajnoj poruci.