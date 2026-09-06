DIREKTOR POLICIJE NA MARAKANI: Obilazak pripadnika MUP angažovanih na obezbeđenju 180. derbija

DIREKTOR policije general policije Dragan Vasiljević, obišao je danas policijske službenike angažovane na obezbeđenju fudbalske utakmice FK „Crvena zvezda“ i FK „Partizan“ na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.

Foto: MUP

Vasiljević se tokom obilaska upoznao sa stanjem na terenu, organizacijom rada i merama koje policija preduzima u cilju bezbednog održavanja sportske manifestacije, zaštite svih učesnika i posetilaca, kao i očuvanja javnog reda i mira.

Direktor policije obišao je više lokacija u zoni stadiona na kojima su angažovani pripadnici različitih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući Specijalnu antiterorističku jedinicu, Žandarmeriju, Policijsku upravu za grad Beograd, Posebnu jedinicu policije Policijske brigade, Interventnu jedinicu 92, Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, Interventne jedinice policije i Upravu saobraćajne policije.

Tokom obilaska, rukovodioci angažovanih jedinica upoznali su direktora policije sa planiranim aktivnostima i zadacima policijskih službenika, kao i sa aktuelnom bezbednosnom situacijom na terenu.

Vasiljević je istakao značaj profesionalnog, odgovornog i koordinisanog postupanja svih angažovanih policijskih službenika, kako bi utakmica protekla bezbedno i bez narušavanja javnog reda i mira.

-Prioritet policije je bezbednost svih građana – kako onih koji dolaze na utakmice, tako i svih drugih koji se nalaze u zoni stadiona. Od policijskih službenika očekujem profesionalno, odgovorno i zakonito postupanje i punu koordinaciju svih angažovanih jedinica. rekao je direktor policije.

Direktor policije je potom obišao Štab formiran na stadionu „Rajko Mitić“, gde je upoznat sa celokupnim aktivnostima, predviđenim Planom obezbeđenja utakmice.