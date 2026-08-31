SLAVIMO SVETE MUČENIKE FLORA I LAVRA: Izgovorite ovu molitvu za spokoj i mir duše
SRPSKA pravoslavna crkva slavi Svete mučenike Flora i Lavra - braću po telu, duhu i po zanimanju.
Obojica su bili revnosni hrišćani, a po zanatu kamenoresci.
Živeli su u Iliriji.
Jedan knez neznabožački zaposlio ih je na zidanju hrama. Dogodilo se pri njihovom radu, da jedan odlomak kamena odskoči i udari u oko sina žrečevog, koji je radoznalo posmatrao rad neimara.
Videći svog sina slepog i krvavog, žrec stade vikati na Flora i Lavra, pa je hteo da ih tuče.
Tada mu sveta braća rekoše, ako bude verovao u Boga, u koga oni veruju, sin će njegov ozdraviti. Žrec obeća.
Flor i Lavr sa suzama pomoliše se Bogu Gospodu, živome i jedinome, i krsnim znakom znamenovaše detinje izbijeno oko.
I dete ozdravi odmah, i oko mu postade celo kao što je i bilo.
Tada se krsti žrec Memertin i sin njegov, i uskoro posle toga obojica su postradala za Hrista u ognju.
A Flor i Lavr kada su dovršili hram, staviše krst na njega, pozvaše sve hrišćane i osvetiše ga imenom Gospoda Isusa i svenoćnim pjenijem. Saznavši za ovo Ilirijski namesnik, spali u ognju mnoge od tih hrišćana, a Flora i Lavra žive baci u bunar, i bunar zasu zemljom.
Kasnije su njihove mošti prenete u Carigrad.
Postradali su za Hrista i Hristom su se proslavila ova divna braća u II stoleću.
Za ovaj današnji praznik čita se ovaj tropar:
Pohvalimo verni po dostojanstvu, krasnu i bogomudru presvetlu dvojicu, Flora Sveštenomučenik Emilijan preblaženog i Lavra sveslavnog, koji večnu Svetu Trojicu usrdno svima jasno propovedaste. Zato postradaste do krvi i vencima presvetlim se uvenčaste: Molite se Hristu Bogu da spase duše naše.
(Kurir)
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