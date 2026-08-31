PRIPEKLO U SRBIJI Upaljen meteo alarm: Spremite se za tropske vrućine, temperatura ide i do 37 stepeni EVO KADA STIŽE PROMENA
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Sunčano i veoma toplo.
Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, najviša od 34 do 37.
Vetar slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno biti jak.
Poslepodne u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se kratkotrajna kiša.
Uveče se u severnim, a tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni smer.
VREME U BEOGRADU
Sunčano i veoma toplo.
Vetar slab i umeren južni i jugoistočni.
Najniža temperatura oko 22, najviša dnevna oko 36 stepeni.
Krajem dana i tokom noći očekuje se prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni smer.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Zadržava se toplo vreme, pa će do subote u većini mesta temperatura biti od 30 do 34 stepena, dok se za vikend ponovo očekuje veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom iznad 35 stepeni.
Visoke temperature, deficit padavina i povremeno pojačan vetar doprinose isušivanju vegetacije i stvaraju ekstremne uslove za izbijanje i širenje požara na otvorenom, upozorava RHMZ.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)