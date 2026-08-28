OGLASIO SE AMSS: Važno obaveštenje za sve vozače i oni koji planiraju za vikend na put

AMSS se oglasio važnim saopštenjem za sve vozače i one koji planiraju putovanje ovaj vikend.

Foto: Tanjug/AP/Mohammed Zaatari

Auto-moto savez Srbije saopštio je danas da se za predstojeći vikend očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji, jer se građani vraćaju sa godišnjih odmora, počinje nova školska godina, a kroz zemlju i dalje prolazi veliki broj stranih državljana.

Kako se navodi, zbog svega toga se očekuje pojačan saobraćaj.

Dodaje se i da veće gužve već danas mogu da se očekuju i u gradovima, posebno tokom popodnevnih i večernjih sati, kada se saobraćaj dodatno pojačava.

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