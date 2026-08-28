HOĆE LI LETO POSUSTATI? Pred nama vreo i vetrovit dan, a evo kad će zahlađenje

U SRBIJI u petak jutro vedro, u dolinama i kotlinama i sveže. Tokom dana sunčano i tropski toplo.

Foto: Gemini

- Danas (28.08.) pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, a na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 33 do 38 °S, na istoku Srbije oko 29 °S.



I NAREDNIH DANA TOPLO, A U SUBOTU U KOŠAVSKOM PODRUČJU I VETROVITO



Za vikend (29-30.08.) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U subotu u košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujnim jugoistočnim vetrom.

U prvoj polovini naredne sedmice (31.08.-02.09.) ponovo pretežno sunčano, a prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature očekuje se u sredu uveče (02.09.) na severu Srbije, a u četvrtak (03.09.) i u ostalim krajevima.

Foto: Printskrin

I dalje se uz prosečno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.