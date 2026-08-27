PERA KOJOT OBJAVIO RAT SISTEMU: Film nakon svetske premijere stigao i u domaće bioskope

Film "Pera Kojot protiv sistema" je u domaćim bioskopima od danas.

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Svetska premijera film "Pera Kojot protiv sistema" je održana sinoć u Los Anđelesu, a već od danas je u bioskopima širom Srbije.

Povodom izlaska filma u prvom vikendu prikazivanja, 29. avgusta u Cine Grand BIG Rakovica biće održana specijalna projekcija uz druženje sa glumcima koji su učestvovali u srpskoj sinhronizaciji.



Svetskoj premijeri prisustvovali su članovi glumačke ekipe koju predvode Vil Forte, Lana Kondor i Džon Sina.

Poseban gost večeri bio je i sam Pera Kojot, dok je atmosferu premijere upotpunio orkestar Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu izvođenjem čuvene „1812. uvertire“.



U novoj avanturi, Pera Kojot odlučuje da prestane da bude žrtva sopstvenih neuspešnih pokušaja.

Nakon još jedne katastrofe izazvane proizvodima kompanije Acme, udružuje se sa advokatom Kevinom Ejverijem i pokreće pravnu bitku protiv korporacije odgovorne za njegove brojne nevolje.

Na putu im stoji uglađeni korporativni advokat Badi Krejn, koji će učiniti sve da zaštiti interese kompanije Acme.



"Pera Kojot protiv sistema" je od danas u bioskopima širom Srbije, u sinhronizovanoj i titlovanoj verziji, dok će se 29. avgusta u bioskopu Cine Grand BIG Rakovica održati specijalna projekcija uz druženje sa glumcima koji su svojim glasovima oživeli junake filma.

Program počinje u 18 časova, uz grickalice, piće i druženje sa glumcima, dok je projekcija zakazana za 19 časova.



U srpskoj sinhronizaciji filma, Đorđe Kreća pozajmio je glas Bilu, Marko Kon Badiju, Rade Ćosić Kevinu, Slaviša Čurović sudiji Topogrosu, a Jovana Pantić Pejdž.



Omiljene junake publike oživeli su Lako Nikolić kao Duško Dugouško i Prase, Aleksandar Bata Stojanović, Nemanja Mihajlović kao Patak Dača, Nemanja Simić kao Tviti i Sal.

Malteze, Ljiljana Živić kao Baka, Vukan Vujović kao Elmer, kao i Biljana Mihajlović kao Doti i veštica Hejzel.



Karte za specijalnu projekciju 29. avgusta su u prodaji na sajtu cinegrand-mcf.rs