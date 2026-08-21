Društvo

VREME JE VRLO OPASNO, HITNO UPOZORENJE RHMZ! Ćuprija i Beograd gore, crveni meteo-alarm na snazi u celoj državi

V.N.

21. 08. 2026. u 13:31

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U SRBIJI je u 13 sati najtoplije bilo u Ćupriji gde je izmereno 39 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci objavljeni danas na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

ВРЕМЕ ЈЕ ВРЛО ОПАСНО, ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ! Ћуприја и Београд горе, црвени метео-аларм на снази у целој држави

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

U Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu izmereno je 38 stepeni Celzijusa, u Beogradu je izmereno 36 stepeni Celzijusa. Na snazi u celoj zemlji je crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme.

RHMZ je izdao upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje do 24. avgusta, sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, maksimalne temperature lokalno će dostići i oko 42 stepena.

Od danas do 24. avgusta maksimalne temperature na području Beograda dostizaće od 34 do 38 stepeni.

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