ŠOKANTNE TEMPERATURE U CELOJ SRBIJI: Najvrelije je u ovim gradovima
U SRBIJI je u 11 sati najtoplije u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Velikom gradištu i Smederevskoj Palanci gde je izmereno 35 stepeni Celzijusa.
Najsvežije je u Sjenici, gde je 28 stepeni, pokazuju podaci objavljeni danas na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
U Kragujevcu, Novom Sadu i Zrenjaninu izmereno je 34 stepena Celzijusa.
U celoj Srbiji na snazi je crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme.
RHMZ je izdao upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje do 24. avgusta, sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni.
U centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, maksimalne temperature lokalno će dostići i oko 42 stepena.
Od danas do 24. avgusta maksimalne temperature na području Beograda dostizaće od 34 do 38 stepeni.
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