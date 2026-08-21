Društvo

ŠOKANTNE TEMPERATURE U CELOJ SRBIJI: Najvrelije je u ovim gradovima

V.N.

21. 08. 2026. u 11:55

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U SRBIJI je u 11 sati najtoplije u Beogradu, Banatskom Karlovcu, Velikom gradištu i Smederevskoj Palanci gde je izmereno 35 stepeni Celzijusa.

ШОКАНТНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ: Најврелије је у овим градовима

Foto: Deposit/ NewAfrica

Najsvežije je u Sjenici, gde je 28 stepeni, pokazuju podaci objavljeni danas na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Kragujevcu, Novom Sadu i Zrenjaninu izmereno je 34 stepena Celzijusa.

U celoj Srbiji na snazi je crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme.

RHMZ je izdao upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje do 24. avgusta, sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni.

U centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, maksimalne temperature lokalno će dostići i oko 42 stepena.

Od danas do 24. avgusta maksimalne temperature na području Beograda dostizaće od 34 do 38 stepeni.

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