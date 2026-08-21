TERMOMETRI U BEOGRADU VEĆ U 7 ČASOVA POKAZALI ŠOKANTNU BROJKU! RHMZ objavio tri upozorenja, cela Srbija u crvenom

U SRBIJI je u 7 sati najtoplije bilo u Beogradu i Banatskom Karlovcu gde je izmereno 27 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici sa 12 stepeni, pokazuju podaci objavljeni danas na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

Foto: Gemini

U Zrenjaninu je izmereno 25 stepeni, a u Novom Sadu, Kikindi i na Paliću 24 stepena. Niža temperatura zabeležena je još u Požegi - 13 stepeni.

RHMZ je izdao upozorenje na jak toplotni talas.

-Danas (21.08.) u celoj Srbiji, a sutra (22.08.) u centralnim, istočnim, jugozapadnim i južnim krajevima veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 36 do 40 °C, danas lokalno i do 42 °C. Pad temperature sutra (22.08.) se očekuje na severu i zapadu Srbije, a u nedelju (23.08.) u svim krajevima - navodi se u upozorenju.

Objavljena tri upozorenja

Objavljeno je i upozorenje na visoke temerature za područje Beograda.

-Još danas (21.08.) veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 38 °C, dok se za dane vikenda očekuje malo svežije vreme. Očekuju se i tropske noći sa najnižom temperaturom od 22 do 24 °C - navodi se.

RHMZ je objavio i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom.

-Usled aktuelnog toplotnog talasa, uz južni i jugozapadni vetar, meteorološki uslovi za gašenje požara biće izrazito nepovoljni. Vetar će danas (21.08.) biti pojačan u košavskom području i na planinama, a od subote (22.08.) i u ostalim delovima Srbije. Uz to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom - navodi se u upozorenju.

Zbog prognoziranih ekstremno visokih temperatura, u celoj Srbiji danas je na snazi crveni meteoalarm, koji upozorava na veoma opasno vreme.

(Alo)

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