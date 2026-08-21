ISPLATA 6.000 DINARA POČINJE USKORO: Detaljan vodič za prijavu i spisak onih koji novac dobijaju automatski
SVI punoletni građani Republike Srbije dobiće jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara, koja će biti isplaćena u periodu od 22. do 25. septembra preko banke Poštanska štedionica, najavio je potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali u video-poruci na svom Instagram profilu.
Za dobijanje ove pomoći neophodno je da se građani prethodno prijave putem portala Uprave za trezor, osim ukoliko već nisu prijavljeni u Akcionarskom fondu.
Uslovi i postupak prijave
Prijava putem interneta: Proces prijave počinje 7. septembra na sajtu Uprave za trezor i opisan je kao veoma jednostavan.
Provera statusa: Građani najpre treba da provere da li se nalaze u Akcionarskom fondu. Ukoliko jesu, prijava nije potrebna - novac od 6.000 dinara biće im automatski uplaćen na račun preko ovog fonda.
Potrebni uslovi za neidentifikovane u Fondu: Svi koji nisu u Akcionarskom fondu moraju podneti prijavu, a uslovi su da je lice punoletno (ima napunjenih 18 godina), da poseduje važeću ličnu kartu, prebivalište u Republici Srbiji i državljanstvo RS.
Automatska isplata za posebne kategorije: Penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći izuzeti su od prijave, jer će ih država prijaviti automatski.
(Telegraf)
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