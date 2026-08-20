ODBRANJENE KUĆE U GREBENCU: Građani prikupljaju pomoć za meštane, sledi noć bez struje i sna
BORBA sa vatrenom stihijom, koja je opkolila belocrkvanska sela Grebenac, Kajtasovo i Truino naselje i dalje traje.
Kako nam javljaju ljudi sa terena, kuće na obodu Grebenca, koje su bile ugrožene od požara, uspešno su odbranjene, ali tu nije kraj mukama meštana. Čeka ih noć bez sna, ali i bez struje, koje nema od jutros.
Stanovnici okolnih sela i gradova su se samoorganizovali u prikupljanju pomoći, koju im donose u seosku školu. Obezbedili su hladnu flaširanu vodu, sendviče i konzerviranu hranu. Apel je da se sa tim donacijama nastavi i sutra. One će biti podeljene meštanima i vatrogascima.
Apel za hitnu pomoć zvanično je uputio i Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine, s obzirom na to da je Grebenac jedno od najstarijih rumunskih naselja u srpskom delu Banata.
Meštani savetuju da se do njih dođe putem kroz selo Dupljaja, s obzirom na to da su drugi pravci zatvoreni za saobraćaj.
Na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca, a u gašenju vatre učestvuju i meštani sa lopatama, traktorima, cisternama… Po prvi put je dejstvovao i ruski avion „Iljušin 76“, kao i dva vatrogasna helikoptera.
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