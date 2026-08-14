Društvo

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 08. 2026. u 10:00

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SRBIJA se našla u najužem izboru za prestižnu titulu „Most Desirable Country in Europe” u okviru ovogodišnjih Wanderlust Reader Travel Awards 2026.

СРБИЈА У НАЈУЖЕМ ИЗБОРУ ЗА НАЈПОЖЕЉНИЈУ ДЕСТИНАЦИЈУ ЕВРОПЕ: Гласајте за нашу земљу у престижном избору магазина Wanderlust!

Foto: Hiishiiphoto/Dragan Glišović

Ulazak u uži izbor jednog od najuticajnijih britanskih i globalnih turističkih medija predstavlja značajno priznanje za domaći turizam, kao rezultat kontinuiranog rada i intenzivnih promotivnih aktivnosti Turističke oranizacije Srbije (TOS), istovremno dajući potvrdu da Srbija zauzima sve vidljivije mesto na mapi međunarodnih putnika.

Nagrade magazina Wanderlust ove godine obeležavaju jubilarnih 25 godina postojanja. Posebnu težinu ovom izboru daje činjenica da o pobednicima odlučuju isključivo glasovi samih putnika i čitalaca. Interesovanje javnosti iz godine u godinu obara rekorde – nakon što je prethodne godine zabeleženo više od 200.000 glasova, ove godine se očekuje učešće više od 250.000 glasača iz celog sveta, a možete glasati na ovom linku.

Foto: Dragan Glišović

Rastuća prepoznatljivost na svetskoj sceni i raznovrsnost doživljaja

Ova nominacija dolazi kao logičan sled sve veće vidljivosti Srbije na globalnom turističkom tržištu i kontinuiranog rasta broja stranih posetilaca. Svetski putnici Srbiju sve češće biraju kao uzbudljivu destinaciju koja spaja neočekivane kontraste – od modernih gradskih oaza do netaknutih prirodnih predela. Još jedan adut je što se sve nalazi relativno blizu jedog drugo, tako da urbani provod možete zameni opuštajućim mirom u roku od samo par sati.

Foto: Hiishiiphoto


Kulturno-istorijsko nasleđe i gradovi puni energije: Dinamični urbani centri poput Beograda i Novog Sada privlače ljubitelje vrhunske kulture, muzeja, umetničkih festivala i legendarnog noćnog života. Istovremeno, bogato nasleđe upotpunjuju srednjovekovni manastiri pod zaštitom UNESCO-a, impresivne srednjovekovne tvrđave duž Dunava poput Golubačke, Ramske i Petrovaradinske tvrđave, kao i tragovi rimskih imperatora duž antičkih ruta.

Foto: Hiishiiphoto


Netaknuta priroda i avantura tokom cele godine: Za ljubitelje aktivnog odmora i eko-turizma, Srbija nudi izuzetne nacionalne parkove i zaštićena područja prirode. Od velelepnih vidika i meandara Uvca i kanjona Tare, preko šumskih staza Nacionalnog parka Tara, pešačkih i biciklističkih ruta na Staroj planini i Zlatiboru, pa sve do Đerdapske klisure i jedinstvene Deliblatske peščare – ponuda obuhvata sve: od kajakarenja i planinarenja do zimskih sportova na Kopaoniku.

Foto: Hiishiiphoto


Autentično selo, velnes i spa centri: Autentični etno-kompleksi, salaši u Vojvodini i seoska domaćinstva širom Šumadije i zapadne Srbije omogućavaju savršen beg od užurbanog života, dok naše poznate termalne banje, poput Vrnjačke, Sokobanje ili Banje Koviljače, pružaju vrhunski odmor i relaksaciju.

Foto: Milan Simonović


Gastronomija i čuveno srpsko gostoprimstvo: Autentična gastronomska scena, koja sve više privlači pažnju svetskih kulinarskih kritičara i prestižnih vodiča poput Michelin Guide-a, predstavlja nezaobilazan deo svakog putovanja. Spoj tradicionalnih ukusa, lokalnih specijaliteta i razvijenih vinskih puteva ostavlja snažan utisak na svakog gurmana.

Foto: Hiishiiphoto

Ipak, ono što svako iskustvo čini posebnim jeste čuveno, iskreno srpsko gostoprimstvo, zahvaljujući kojem se strani gosti u svakom kutku naše zemlje osećaju kao kod kuće i nose uspomene kojima se iznova vraćaju.

Foto: Фото: Драган Глишовић

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Glasanje traje do 27. oktobra

Pobednici će biti svečano proglašeni 4. novembra u Londonu, tokom vodećeg svetskog sajma turizma WTM London (World Travel Market).

Glasanje je otvoreno do 27. oktobra. Turistička organizacija Srbije (TOS) poziva sve građane, ljubitelje putovanja i poštovaoce naših lepota da daju svoj glas i pomognu da Srbija ponese titulu najpoželjnije evropske destinacije!

Svoj glas možete dati glasanjem za Srbiju u kategoriji Most Desirable Country in Europe na zvaničnoj stranici Wanderlust Reader Travel Awards.

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