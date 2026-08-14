LJUBAV PREMA VOŠI PRESUDILA, UZ NAVIJAČE DO TROFEJA: Prvi čuvar mreže Vojvodine Dragan Rosić produžio ugovor sa "starom damom" do leta 2029.

DRAGAN Rosić, prvi čuvar mreže novosadske Vojvodine, stavio je svoj potpis na ugovor sa ovim klubom i do leta 2029. godine, čuvaće mrežu "stare dame". O angažmanu kaže da je presudila ljubav prema Voši, i da uz navijače idu do trofeja.

FOTO: FK Vojvodina

– Neizmerno sam srećan i zahvalan, pre svega celoj upravi, na čelu sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem, a potom i stručnom štabu, na poverenju koje su mi ukazali - izjavio je Rosić, dodajući da će se truditi da to uzvratim na terenu. - Prvi utisci su najpozitivniji i mislim da nas čekaju dobre stvari.

Vošin golman je istakao da je osetio ljubav i podršku navijača od prvog dana, i da je to bilo presudno u odluci da ostane u Vojvodinu.

– Od prvog dana po dolasku u Vojvodinu, nisam krio svoje oduševljenje ljubavlju koju navijači imaju prema ovom klubu. Pokušavam to da im uvek naznačim. Način na koji funkcioniše i na koji raste ovaj klub iz dana u dan, zaista je poseban - kaže Vošin čuvar mreže. - Voša želi da ostanem tu, navijači su me odmah prihvatili i zavoleli, pa je zato odluka o produžetku bila veoma laka. Postojala je neka opcija za moj odlazak u inostranstvo, ali smatram da je donesena najbolja odluka i da ljubav od strane navijača i poverenje od funkcionera kluba, presudilo da ni ne razmišljam ni o čemu drugom.

Ističući da je neizmerno zahvalan navijačima, i da ih čuje kada skandiraju njegovo ime, Rosić priznaje da je taj osećaj neizbrisiv u životu jednog sportiste. Sve to je, kako je rekao, doprinelo da mi odluka bude veoma laka i da ne postoji trunka i trenutak dileme.

Rosić važi za apsolutnog lidera, nekog čiji glas ima težinu. Njegov produžetak ugovora samo može doneti dodatnu stabilnost u FK Vojvodina, i možda pomoći i drugima da se opredele za Vošu.

– Trudim se da iskustvom, kako na terenu, tako i van njega, poslužim kao primer mladima i donesem stabilnost timu. Da li će moj skromni primer pomoći da dođu i drugi igrači u naš klub i da zadržimo ostale, to ne znam, ali to je način na koji se funkcioniše u našem klubu. Porodična atmosfera se vidi čak i ako nisi unutar kluba, jednostavno, to je tako - istakao je Rosić.

Rosić koji je za Vojvodinu branio već više od 70 puta, rekao je da mu je teško da izdvoji neki meč ili odbranu, ali da mu jedna ipak brzo padne na pamet.

– To je uvek teško pitanje za golmana. Mi smo posebna pozicija, slavimo svaku odbranu kao najdražu, jer ona u tom trenutku jeste. Možda mogu da izdvojim OFK Beograd na Karaburmi prošle sezone. Ta odbrana nam je u neku ruku osigurala drugo mesto. Daleko od toga da sam samo ja uticao na to, ali mi je draga, nesvakidašnja i poklopilo se da je se sećam i istaknem kao najdražu - otkrio je Rosić.

Rosić, kao ni bilo ko drugi iz FK Vojvodina, nije krio visoke ambicije tima iz Novog Sada. Prema rečima predsednika Zbiljića, prošlo je vreme kada se u Vojvodini samo šaputalo o napadu na titulu.

–Mislim da klub ne krije i da javno iznosi naše ambicije, koje moraju biti najviše. Vojvodina je klub koji zajedno sa navijačima svakodnevno raste. Mi tim navijačima dugujemo najviše ambicije i uvek se slažem da Voša mora ići na najviše ciljeve. Tako će biti ove, ali i svake naredne sezone. Moramo se učvrstiti kao pretendent za titulu i skupljajući iskustvo, pravimo mnogo veće podvige u Evropi. To je nešto što nam fali, ali što dolazi. Vojvodina je trenutno u poziciji da cilja titulu. Nismo neko ko preti, ali jesmo neko ko vredno radi i ko ne skriva ambicije. Dužni smo to vernim navijačima - dodao je Rosić.

Rosić je istakao da je presrećan u klubu i imao poruku za Vojvodinaše.

- Voleo bih da ostanem dugi niz godina u Novom Sadu. Navijačima se zahvaljujem na bezuslovnoj ljubavi, što smo videli na primerima evropskih mečeva. Pozivam ih da nastave da veruju u nas, da veruju u naš talas i projekat koji gradimo, a koji sigurno ne može biti bezuspešan. Pozivam ih da svi zajedno budemo deo nečeg velikog, iz nedelje u nedelju - zaljkučuje Rosić.