"JA NE JEDEM, JER POSTIM" Vučić doneo srpsku i kinesku hranu da zahvali radnicima na neprospavanim noćima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas srpskim i kineskim radnicima koji rade na gradilištu Ekspa i poručio im da tu stvaraju istoriju ne samo Srbije i svojih kompanija već i njihovu ličnu.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

"I vi srpski, i vi kineski radnici, ovde u Ekspu, pođednako ste dobri, pođednako kompetentni. Zajednički radite na jednom istorijskom projektu, i verujem da ćemo sve to moći da završimo na vreme. Hoću da vam se zahvalim za sve neprospavane noći, za sve dane kada ste morali da radite na temperaturama od 40 i više stepeni, za sve one kišne dane kada ste u blatu morali da izvodite najteže radove", rekao je Vučić obraćajući se radnicima tokom obilaska gradilišta Ekspo sa ministrom finansija Sinišom Malim i ambasadorom Kine Li Mingom.

Dodao je da je siguran da će svako od njih da se diči i ponosi onim u čemu je učestvovao.

"I kada budete prolazili pored Ekspa, moći ćete i svojoj deci i svojim unucima i svima, da kažete da ste vi učestvovali u pravljenju istorije ove zemlje", poručio im je Vučić.

Kineskom ambasadoru zahvalio je na hitnoj reakciji, pošto ga je zamolio da bude još veći broj kineskih radnika, ali i predstavnicima srpskih kompanija koji su naročito angažovani u poslednje vreme.

"Koji provode vreme u kontejnerima ovde, i pokazuju zbog čega Srbija najbrže raste u Evropi: zato što ima marljive ljude, vredne ruke, koje znaju da od njih zavisi budućnost naše zemlje", rekao je Vučić.

On je zahvalio novinarima što su danas, zajedno sa njim, posetili gradilište na Ekspu.

"Ja mislim da je lepa slika kad Kinezi i Srbi ovako zajednički doručkuju i ovde zajedno rade, i mnogo radnika, 4. 000 ljudi svakog dana, i verujem da u periodu pred nama će biti i više od 5. 000 ljudi u svakom trenutku na ovom mestu, u želji da završimo sve na vreme oko Ekspa do 1. decembra", rekao je Vučić.

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