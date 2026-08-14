PAKLENI TALAS U DALMACIJI: Očekuje se 40 stepeni, a promena vremena donosi novi rizik

KATASTROFALNI šumski požari zahvatili su Dalmaciju, a najkiričnija situacija je kod Omiša. Nažalost, situacija kada je vreme u pitanju neće se poboljšati ni narednih dana, s obzirom na to da se tokom vikenda očekuje vedro i vrelo, uz tempetrature iznad 35 stepeni i uz jak vetar.

Foto: Tanjug/Jelena Lazarević

Požar koji je noćas zahvatio omiško područje ostavio je iza sebe velik broj oštećenih i nagorelih kuća, uništena vozila i deo turističkih i ugostiteljskih objekata, rekao je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković.

Tucaković kaže da je požar zahvatio celu obalu od Mimica do Omiša, pa se procenjuje da je opožarena površina između 900 i 1.000 hektara. Vatrogasci će tokom dana nastaviti dogašivanje i pregledom celog požarišta.

- Ući ćemo u svaku kuću, videti što ima, što nema i treba li ljudima još kakva pomoć. Nadam se da neće biti smrtno stradalih - rekao je Tucaković za HTV.

Dodao je da je vetar tokom jutra ponovo počeo da jača i da otvorene vatre još ima prema Kučićima.

- Taj deo požarišta jutros su pokušavali da saniraju kanaderi, ali su zbog požara na Pelješcu preusmereni - rekao je.

Noćnu borbu s požarom opisao je kao jednu od najtežih koje je doživeo, istakavši:

- Jest, gadna noć. Jedna od verovatno najgadnijih noći koje sam u svom životu proživeo i doživeo. Ali glava je na ramenima -

Zahvalio je vatrogascima, građanima i svim službama koje su učestvovale u noćašnjoj akciji gašenje, ali je dodao da u ovom trenutku nema potrebe za dodatnim angažovanjem vojske jer je situacija znatno bolja.

U ovom trenutku najveći spas bila bi jaka kiša

Obilnije padavine očekuju se na severu Dalmacije, dok će njihov intenzitet slabiti na putu ka jugu Dalmacije.

Iako se očekuje prolazno pogoršanje sa padavinama, lokalno su moguće i suve grmljavinske oluje, a gromovi bi mogli stvoriti nova žarišta, pri čemu bi jaka bura stvarala dodatne probleme i širila požare sa planina i brda ka nižim predelima i obalnom području.