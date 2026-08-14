OSUĐENI PRIPADNIK „NACIONALNOG STROJA” NA PROTESTU BLOKADERA: Neonacistička prošlost isplivala usred Novog Sada

ČOVEK osuđen zbog incidenta na antifašističkoj tribini primećen je na skupu blokadera, dok je dodatnu pažnju izazvao gest jednog učesnika nalik nacističkom pozdravu.

Foto: Printskrin

Na skupu koji su u Novom Sadu organizovali blokaderi i takozvani zborovi pojavio se Vanja Radosav, svojevremeno pravosnažno osuđen zbog incidenta koji su pripadnici zabranjene neonacističke organizacije „Nacionalni stroj” izazvali na antifašističkoj tribini. Dodatnu pažnju izazvao je snimak učesnika protesta koji rukom pravi gest nalik nacističkom pozdravu.

Protest koji je u četvrtak uveče održan u Novom Sadu dobio je sasvim drugačiju dimenziju nakon što je među okupljenima primećen Vanja Radosav, čovek čije se ime nalazi u sudskim spisima jednog od najpoznatijih slučajeva neonacističkog nasilja u Srbiji.

Na snimcima i fotografijama sa protesta prepoznat je Radosav, koji je svojevremeno pravosnažno osuđen u postupku vođenom protiv pripadnika „Nacionalnog stroja”, zabranjene neonacističke organizacije čiji su članovi u novembru 2005. godine upali na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Prisustvo čoveka sa takvom prošlošću na skupu blokadera postavlja ozbiljno pitanje: ko se sve danas predstavlja kao „mirni građanin”, „borac protiv nasilja” i deo navodne društvene elite koja bi Srbiji trebalo da drži lekcije o demokratiji i toleranciji?

Upad na antifašističku tribinu, uvrede i šamar

Incident zbog kojeg je ime Vanje Radosava dospelo u javnost dogodio se 9. novembra 2005. godine, kada su pripadnici „Nacionalnog stroja” upali na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Okupljene su vređali povicima poput „Komunistički retardi”, „Ustaške sluge” i „Jevrejske svinje”, dok je jedan učesnik tribine i fizički napadnut, odnosno ošamaren.

U postupku koji je usledio prvostepeno je osuđeno 15 aktivista ove neregistrovane neonacističke organizacije. Prvooptuženi Goran Davidović, poznat pod nadimkom Firer, osuđen je na godinu dana zatvora zbog širenja verske, nacionalne i rasne mržnje, dok su ostalima izrečene zatvorske ili uslovne kazne.

Među osuđenima se nalazio i Vanja Radosav. Mediji su 2008. godine, pozivajući se na pravosnažan sudski postupak, navodili da mu je izrečena uslovna kazna u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti učesnika antifašističkog skupa.

Organizacija u kojoj je aktivista mogao da bude samo „arijevac”

„Nacionalni stroj” nije bio neformalna grupa nezadovoljnih mladića, već organizacija sa statutom, programom, unutrašnjim pravilima i otvoreno rasističkom i antisemitskom ideologijom.

Prema ranije objavljenim dokumentima, aktivista ove organizacije mogao je da bude samo „arijevac”, dok su među preporučenom literaturom bili naslovi „Jevrejstvo protiv srpstva”, „Zašto mrzim Jevreje” i „Jevreji – neprijatelji balkanskih naroda”.

Statutom je bilo zabranjeno objavljivanje prepoznatljivih fotografija i imena pripadnika organizacije, čime je očigledno pokušavano da se sačuva tajnost njenog delovanja.

Upravo zato današnja pojava nekadašnjeg pripadnika tog kruga na politički obojenom protestu ne može da bude odbačena kao beznačajna slučajnost.

Osuđen, a potom zaposlen kao profesor fizičkog

Ime Vanje Radosava ponovo je dospelo u javnost u oktobru 2012. godine, kada je Antifašistička akcija Novog Sada saopštila da je zaposlen kao profesor fizičkog vaspitanja u Srednjoj ekonomskoj školi „Svetozar Miletić”.

Ta organizacija tada je upozorila da je reč o pravosnažno osuđenom pripadniku „Nacionalnog stroja” i postavila pitanje kako neko sa takvom prošlošću može da radi sa decom.

Direktor škole Nebojša Bulatović tvrdio je da Radosav nije osuđivan niti da je bio član neonacističke organizacije, navodeći da je prilikom zaposlenja dostavio potvrde da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi postupak.

Međutim, portparolka Višeg suda u Novom Sadu Svetlana Tomić-Jokić tada je za Radio 021 potvrdila da je Radosav pravosnažno osuđen 2008. godine. Objasnila je da u sudskoj evidenciji nije bilo podataka da je sprovedena njegova rehabilitacija, odnosno brisanje posledica osude na način koji je direktor škole pokušavao da predstavi javnosti.

Foto: Printskrin

Na istom skupu i gest nalik nacističkom pozdravu

Dodatnu zabrinutost izazvao je snimak sa istog protesta na kojem jedan od učesnika podiže ispruženu desnu ruku. Taj gest na društvenim mrežama protumačen je kao nacistički pozdrav.

Na osnovu jednog kadra nije moguće pouzdano utvrditi nameru učesnika, ali u svetlu prisustva čoveka osuđenog u predmetu „Nacionalnog stroja”, takva scena ne može biti ignorisana niti olako proglašena beznačajnom.

Oni koji mesecima drugima lepe etikete fašista sada duguju javnosti odgovor kako se na njihovim okupljanjima pojavljuju osobe povezivane sa stvarnom, sudski procesuiranom neonacističkom organizacijom.

Ideološka močvara vojvođanskog autošovinizma

Fašizam se u delu opozicionih i blokaderskih krugova u Vojvodini često koristi kao etiketa protiv svakoga ko govori o srpskom identitetu, državnim interesima i nacionalnim simbolima. Istovremeno, stvarni ekstremisti očigledno mogu da se pojave na njihovim skupovima, a da organizatori o tome ćute.

Godinama se pod plaštom navodnog antifašizma razvija agresivni autošovinizam u kojem je gotovo sve što je srpsko unapred proglašeno nacionalizmom, dok se politički podobnima oprašta i mnogo mračnija prošlost.

Ovakve pojave na protestima blokadera su ozbiljno upozorenje društvu i dokaz koliko se lako iza parola o demokratiji, toleranciji i borbi protiv nasilja mogu sakriti osobe čije su biografije obeležene upravo ekstremizmom, mržnjom i nasiljem.

Javnost ima pravo da zna ko učestvuje na tim skupovima, ko ih podržava i zbog čega se organizatori ne ograđuju od ljudi sa ovakvom prošlošću. Ćutanje u ovom slučaju nije antifašizam – već opasno licemerje.

(24sedam)