PARTIZAN MAKSIMALAN, OSTALI - ZABRINJAVAJUĆE: Zahvaljujući "parnom valjku" učinak srpskih klubova u Evropi nije toliko sumoran

Kako stvari trenutno stoje u evropskim kvalifikacijama, jedino zbog Partizana, učinak srpskih klubova ne deluje toliko sumorno.

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Naime, Partizan je savladavši sinoć Tobol slavio u sva četiri meča u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

S druge strane, Zvezda je od svoja četiri odigrana meča u kvalifikacijama za Ligu šampiona slavila samo u dva. Vojvodina sva četiri izgubila u kvalifikacijama za drugorazredno, zatim i trećerazredno evropsko takmičenje, dok je Železničar oba puta bio poražen od Brage.

Zbirno srpski klubovi u aktuelnim kvalifikacijama imaju učinak od samo šest pobeda i 14 poraza, a najteže tek sledi.