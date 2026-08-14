DANAS POČINJE GOSPOJINSKI POST: Slavimo i svete Makaveje, veruje se da danas treba ispoštovati ove narodne običaje

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen sedmorici svetitelja, sedam mučenika, braće Makaveji.

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Makaveji su bili starozavetni svetitelji i mučenici iz 2. veka p.n.e, a knjige o životu braće Avima, Antonina, Gurija, Eleazara, Evsevona, Adima i Markela sastavni su deo Svetog pisma.

Sveti mučenici Makaveji i njihova majka Solomona i učitelj Eleazar stradali 166. godine p.n.e. kada ih je ubio imperator Antioh XI Epifan, koji je pokušao da u Jerusalimu uvede paganske običaje. Epifan je u Jerusalimski hram postavio kip grčkog paganskog boga Zevsa, ispred kog je prisiljavao Jevreje da se klanjaju.

Sveštenik Eleazar bio je posvećen Mojsijevom zakonu i prvi je odbio da se pokloni paganskom božanstvu, zbog čega je nastradao u mukama. Sedmoro braće Makaveja i njihova majka Solomona, sledili su njegov primer pa su i oni stradali mučeničkom smrću.

Mošti svetih mučenika Makaveja čuvaju se u bazilici Svetog Andreja u Kelnu u Nemačkoj.

Narodna verovanja

U narodu se veruje da je dobro sve što se radi s bosiljkom, za koji se veruje da je božija biljka. Valjalo bi u kuvano jelo dodati ovog začina, ili se inhalirati. Ukoliko u svom dvorištu ili na terasi već nemate zasađen bosiljak, danas je pravo vreme da ga zasadite, jer se veruje da čuva dom.

Molitva svetim sevastijskim mučenicima

''Mučenici preslavni, koji se u zvanju vojničkome za ime Hristovo u kreposti i jedinodušiju podvizavaste i koji duše svoje za Njega usrdno položiste, pomozite i nama da u veri pravoslavnoj tvrdi i nepokolebivi ostanemo. O, Božiji ugodnici, budite nam zaštitnici od neprijatelja vidljivih i nevidljivih, da pod pokrovom svetih molitava vaših od svih zala zakriljeni budemo, sve do poslednjega dana i časa končine naše, te da kroz vas proslavimo Svesveto i poklonjenja dostojno ime Trojice kroz Koju sve biva, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroza sve vekove. Amin. ''

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