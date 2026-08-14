Svet

LAVROV POSLAO JASNU PORUKU TRAMPU: Putin spreman za novi sastanak sa Vitkofom i Kušnerom, ali Moskva traži odgovor

P. Đurđević

14. 08. 2026. u 11:41

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin spreman je da ponovi primi američke pregovarače Stivena Vitkofa i Džareda Kušnera, druga je stvar sa čime će oni doći, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ ТРАМПУ: Путин спреман за нови састанак са Виткофом и Кушнером, али Москва тражи одговор

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

- Ako im se ukazuje takvo poverenje, to znači da imaju uticaj na Trampa; on im veruje. Mi ne odbijamo da razgovaramo s njima. Ako dođu, znaju da je ruski predsednik Vladimir Putin spreman da ih ponovo primi. Pitanje je, međutim, sa čime dolaze - rekao je Lavrov u intervjuu za ruske medije.

Ministar je rekao i da je Rusija tražila od Stejt departmenta podatke o umešanosti SAD u ukrajinske udare na civilne objekte unutar Rusije.

Lavrov je, takođe, rekao da Rusija ne postavlja ultimatume SAD u vezi sa obustavom podrške Kijevu kao preduslovom za pregovore.

- Mi ne postavljamo ultimatume - rekao je ministar.

Ne sme biti poništen podvig predaka

Prema njegovim rečima, nije moguće razmatrati obustavu sukoba duž linije razdvajanja u Ukrajini.

- Ako bismo se sada iznenada zaustavili na liniji razdvajanja dopustili bismo da bude poništen podvig naših predaka koji su pobedili nacizam. To se ne može razmatrati. I ne radi se samo o tome koliko ko danas živi komforno, ljudi nam stradaju, ginu u terorističkim napadima. Radi se o našoj odgovornosti za hiljadugodišnju istoriju ruske države - poručio je Lavrov.

Kako je dodao, kijevski režim se „ponosno hvali“ terorističkim aktima protiv ruskih civila.

Lavrov je istakao da se Rusija neće spustiti na metode koje koristi Kijev, već će još žešće dejstvovati s ciljem da se uništi sve što sa Zapada pokreće ukrajinsku vojnu mašineriju.

Metastaze nacizma u nemačkom društvu

Šef ruske diplomatije skrenuo je pažnju da u nemačkom društvu, pod rukovodstvom kancelara Fridriha Merca, isplivavaju metastaze nacizma.

- Metastaze nacizma nastavljaju da izbijaju na površinu u nemačkom društvu pod vođstvom nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji otvoreno govori o potrebi da se Nemačka ponovo učini vodećom vojnom silom u Evropi. Da li on shvata šta reč ’ponovo’ podrazumeva u tom kontekstu? Nisam siguran - naveo je Lavrov.

O napadima na brodove u Crnom moru

Turska se zalaže za dogovor o bezbednosti plovidbe Crnom morem, ali nije Rusija ta koja je počela napade, rekao je Lavrov.

"Kada je turski teretni brod, tanker ili civilni bord napadnut dronom Oružanih snaga Ukrajine, kada ti isti dronovi napadaju infrastrukturu Kaspijskog konzorcijuma u direktno pogađajući brodove povezane sa američkim kompanijama 'Ševron' i 'Eksonmobil' kao odgovor na to ni Turska ni SAD ne govore javno da je takvo delovanje ukrajinskih terorista neprihvatljivo - naglasio je on.

(Sputnjik)

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