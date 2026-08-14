Politika

LAVROV: Vučić iskusan političar, hrabro i dugo trpi pritisak EU

В.Н.

14. 08. 2026. u 10:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je iskusan političar, Evropska unija ga ucenjuje, ali on hrabro podnosi taj pritisak, ocenio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ: Вучић искусан политичар, храбро и дуго трпи притисак ЕУ

Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila, Pool

- Predsedniku Vučiću nije lako. On je iskusan političar i privržen je evrointegracijama. Ali, u ovoj fazi EU mu se ruga, jednostavno ga ucenjuje. Oni kažu: da, Srbija već dugo čeka, ubrzaćemo pregovore kada ispunite dva glavna zahteva. Prvi je - priznajte nezavisnost Kosova. I drugi - podržite sve naše odluke koje se tiču Rusije. On hrabro trpi taj pritisak više od godinu dana - rekao je Lavrov.

Ruski ministar je naveo da Rusija prodaje Srbiji gas po povoljnim cenama i da nikada ništa ne traži od Srbije.

- Osim onoga što bi bilo neprihvatljivo, da naša srpska braća učestvuju u naoružavanju kijevskog režima. Predsednik Vučić je doneo posebnu odluku kojom se takve aktivnosti zabranjuju. A pristanak na napadne zahteve Vladimira Zelenskog da bude primljen predstavlja verovatno nameru Vučića da donekle oslabi pritisak EU. Taj pritisak je drzak i osion. Ponašaju se kao da već imaju četvrti rajh - rekao je on.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBI NA NIŠANU KURTIJEVOG PRAVOSUĐA: Iza slučaja Đakovica krije se nastavak progona Srba sa Kosmeta
Politika

0 4

SRBI NA NIŠANU KURTIJEVOG PRAVOSUĐA: Iza slučaja "Đakovica" krije se nastavak progona Srba sa Kosmeta

DA je optužnica protiv 20 Srba zbog navodnih ratnih zločina u Đakovici tokom 1998. i 1999. godine, koju su donele nelegalne i nelegitimne prištinske institucije, je više nego sramna. Do ovih zaključaka dolazimo ne samo kroz razgovor sa pojedincima koji su upoznati prilikama i dešavanjima na Kosovu i Metohiji, već i kroz razgovore sa onima koji poznaju optužene koji su apsolutno nevini i na pravdi Boga trgetirani od onih koji sprovode teror nad našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

14. 08. 2026. u 17:36

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐUNARODNI DAN MLADIH: Obrazovanje, prilike i podrška mladima temelj su održive budućnosti

MEĐUNARODNI DAN MLADIH: Obrazovanje, prilike i podrška mladima temelj su održive budućnosti