LAVROV: Vučić iskusan političar, hrabro i dugo trpi pritisak EU
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je iskusan političar, Evropska unija ga ucenjuje, ali on hrabro podnosi taj pritisak, ocenio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
- Predsedniku Vučiću nije lako. On je iskusan političar i privržen je evrointegracijama. Ali, u ovoj fazi EU mu se ruga, jednostavno ga ucenjuje. Oni kažu: da, Srbija već dugo čeka, ubrzaćemo pregovore kada ispunite dva glavna zahteva. Prvi je - priznajte nezavisnost Kosova. I drugi - podržite sve naše odluke koje se tiču Rusije. On hrabro trpi taj pritisak više od godinu dana - rekao je Lavrov.
Ruski ministar je naveo da Rusija prodaje Srbiji gas po povoljnim cenama i da nikada ništa ne traži od Srbije.
- Osim onoga što bi bilo neprihvatljivo, da naša srpska braća učestvuju u naoružavanju kijevskog režima. Predsednik Vučić je doneo posebnu odluku kojom se takve aktivnosti zabranjuju. A pristanak na napadne zahteve Vladimira Zelenskog da bude primljen predstavlja verovatno nameru Vučića da donekle oslabi pritisak EU. Taj pritisak je drzak i osion. Ponašaju se kao da već imaju četvrti rajh - rekao je on.
(Sputnjik)
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