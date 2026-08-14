"PONOVO ĆU POSETITI NENADA RAŠKOVIĆA" Vučić: Monstruozne laži dolaze iz Prištine - međunarodna zajednica ćuti

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da će ponovo posetititi Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka koji se nalazi u Kliničkom centru Srbije zbog povreda koje je zadobio kada ga je pretukla tzv. kosovka policija i ukazao da iz Prištine dolaze strašne laži, dok međunarodna zajednica na sve to ćuti.

Foto: Novosti/D. Zečević

- Što se tiče gospodina Raškovića, ja ću danas ići ponovo da ga posetim. Strašne su mi ove laži koje dolaze sa Kosova, iz Prištine, pošto ja dobijam i te prevode sa albanskog jezika. Kakve su to monstruozne laži. I kakvo je to monstruozno ćutanje takozvane međunarodne zajednice - rekao je Vučić novinarima posle obilska radova na Ekspu na pitanje kako komentariše to što niko ni iz međunarodne zajednice, ali ni deo opozicione javnosti nisu osudili prebijanje Raškovića.

On je zapitao i šta bi rekli da je tako nešto uradila beogradska ili neka druga policija.

- Možete li da zamislite da je neko sa takvim leđima se pojavio i rekao: 'Ovo je uradila beogradska policija'? Ili neka druga? Možete li da mislite, ili da mi kažete na kojoj to naslovnoj strani svetskih medija ne bi bilo? Ali mi Srbi, mi valjda nismo ljudi, mi smo parija, i mi moramo da učinimo sve što oni traže od nas da bismo postali ljudi, a do tada nećemo biti ljudi. E pa, jesmo ljudi, i bićemo ljudi, i nećemo ni da vas slušamo ni da vam služimo, jer ćemo da čuvamo svoje nacionalne interese i da ih štitimo - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao i da su na njega pokrenuli hajku i mediji bliski opoziciji kada je govorio o mogućoj promeni vodotoka Ibra.

- Vidite kakva je hajka krenula na mene, kada sam spomenuo nešto što je bila legitimna ideja Bošnjaka za izgradnju reverzibilne hidrocentrale kod Ribarića, koja delimično menja tok Ibra. I to je ideja od pre 20, 30 godina. Zašto? Pa zato što svaku srpsku ideju otpora morate da suzbijete u korenu. Jer Srbin ne sme da bude Srbin. Posebno Srbin na Kosovu ne sme da bude Srbin, mora da bude Rašićev i Kurtijev Srbin. Ne sme da ima Beograd kao glavni grad, mora da ima Prištinu i Tiranu kao glavni grad, i eventualno Brisel. Ali Beograd nikako - rekao je on.

(Tanjug)