VUČIĆ BRUTALNO ODGOVORIO BLOKADERIMA: Vi obeležavajte nasilje, a mi ćemo da radimo, gradimo i ujedinjujemo Srbiju

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazeći zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, radove na gradilištu u okviru EXPO projekta, govorio je o blokaderskom obeležavanju godišnjice nasilja u Valjevu.

Foto: Printskrin/Večernje Novosti

- Što se tiče obeležavanja besmislenih godišnjica, ja volim da stvari obeležavamo radom, izgradnjom, ujedinjavanjem a ne produbljivanjem podela. Zadovoljan sam da je juče bilo malo ljudi u Novom Sadu. Najviše, sa svim prolaznicima, oko 1148. 1148 njih pozivali su danima... To pokazuje da kao narod sazrevamo, i da ne želimo da učestvujemo u nasilju. Svako ima pravo na proteste, mi smo demokratska zemlja i nikada nismo ni zvučne ni vodene topove koristili protiv naroda, nikada policija nije tukla ljude osim kad je bila žestoko napadnuta i tada je odgovarala minimalnom silom. Tako da protesti su u redu, a mi ćemo da radimo, nećemo da protestujemo protiv njih, nećemo da obeležavamo užasne dane i da pokazujemo šta su stvarno učinili našoj zemlji, već ćemo da radimo i gradimo. Mislim da ljudi tu razliku vide - istakao je Vučić.