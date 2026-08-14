VUČIĆ BRUTALNO ODGOVORIO BLOKADERIMA: Vi obeležavajte nasilje, a mi ćemo da radimo, gradimo i ujedinjujemo Srbiju
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazeći zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, radove na gradilištu u okviru EXPO projekta, govorio je o blokaderskom obeležavanju godišnjice nasilja u Valjevu.
- Što se tiče obeležavanja besmislenih godišnjica, ja volim da stvari obeležavamo radom, izgradnjom, ujedinjavanjem a ne produbljivanjem podela. Zadovoljan sam da je juče bilo malo ljudi u Novom Sadu. Najviše, sa svim prolaznicima, oko 1148. 1148 njih pozivali su danima... To pokazuje da kao narod sazrevamo, i da ne želimo da učestvujemo u nasilju. Svako ima pravo na proteste, mi smo demokratska zemlja i nikada nismo ni zvučne ni vodene topove koristili protiv naroda, nikada policija nije tukla ljude osim kad je bila žestoko napadnuta i tada je odgovarala minimalnom silom. Tako da protesti su u redu, a mi ćemo da radimo, nećemo da protestujemo protiv njih, nećemo da obeležavamo užasne dane i da pokazujemo šta su stvarno učinili našoj zemlji, već ćemo da radimo i gradimo. Mislim da ljudi tu razliku vide - istakao je Vučić.
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