"NEŠTO KAŽEŠ, PA SE NA KRAJU POKAJEŠ..." Luka Vildoza o izjavi da nikada ne bi igrao za Partizan

Bivši košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza govorio je o odluci da obuče dres Partizana iako je pre nekoliko sezona nosio crveno-beli.

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"Ponekad kažeš neke stvari, ali te na kraju budućnost odvede na drugu stranu. Na kraju krajeva, ovo je profesionalna košarka. Želeo sam da budem u Evroligi, a Partizan mi je pružio tu priliku. Imao sam zaista dobar razgovor sa trenerom koji mi je ulio samopouzdanje, a i ponovo sam u Beogradu, tako da sam stvarno uzbuđen što sam ovde", rekao je Vildosa za "Sportske".

Vildosa priznaje da su neke njegove ranije reči bile izgovorene pod emocijama.

"To što sam rekao, pa dobro, kao što ste i sami rekli, nekada u trenutku uneseš previše emocija, pa se posle možda na neki način i pokaješ. Nema tu nikakve ljutnje zbog toga, jednostavno sam srećan što sam ovde i što ću predstavljati Partizan, koji je jedan od istorijskih klubova u Evropi. Veoma sam uzbuđen i srećan zbog svoje odluke".

Posebno zanimljivi biće prvi večiti derbiji u kojima će se Vildosa naći na suprotnoj strani od navijača koji su ga nekada obožavali. Argentinac kaže da zna šta ga čeka.

"Spreman sam. Na neki način sam spreman. Znam kako će to izgledati, ali u isto vreme, kada smo igrali protiv Partizana dok sam bio na drugoj strani, bilo je prilično slično. Igrača to može dodatno da motiviše ili da ga spusti, a ja se nadam da ću igrati dobro, da to neće uticati na mene i da ću predstavljati tim najbolje što mogu", podvukao je Argentinac.