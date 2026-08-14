ČANKU KRIVI VUČIĆ, SANU, GARAŠANIN I VUK KARADŽIĆ: Nekadašnji predsednik LSV ponovo u službi vernog saborca Mila Đukanovića

BIVŠI lider Lige socijaldemokrata Vojvodine i nekadašnji predsednik pokrajinske skupštine, verni saborac antisrpske politike Mila Đukanovića, Nenad Čanak iz Podgorice je osuo paljbu po zvaničnom Beogradu, šefu države Srbije, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Ruskoj Federaciji.

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Gostujući na podgoričkom ETV portalu koji je deo "Bamaksove televizije", čiji je zvanični vlasnik Ivan Ubović, a neformalni njegov otac Ranko, navodno član takozvanog Grand klana na čijem se čelu nalazi neformalni gazda Aleksandar Mihajlović, koji je trenutno u pritvoru, Čanak je kazao da odnos Aleksandra Vučića i SPC prema Crnoj Gori predstavlja deo "šire politike Beograda, ali i interese Beograda i Kremlja da se Crna Gora zaustavi na putu ka Evropskoj uniji"!

On ocenjuje da SPC predstavlja jedan od najjačih alata "političkog srpstva", upozorava da su Vučić i Rusija "spremni na sve" kako bi zaustavili crnogorski put ka Briselu, a kao mogući rizik navodi "unutrašnje rastakanje Crne Gore" i podsticanje međunacionalnih konflikata. Govoreći o Vučiću i političkoj situaciji u Srbiji, Čanak ocenjuje da je ono što se trenutno dešava u Beogradu samo nastavak mnogo dubljeg problema.

- Režim Aleksandra Vučića u Beogradu je samo spoljašnja maska unutrašnjeg klupka beogradskih zmija koje traju već duži niz decenija, možda i vekova. Treba biti svestan da to što se događa u Beogradu nije ništa novo. O tome su pričali i tvorci memoranduma SANU, i Stevan Moljević u svom četničkom memorandumu i Ilija Garašanin u svom Načertaniju, ali i Vuk Karadžić pre njega u svom eseju - Srbi svi i svuda - naveo je Čanak.

Govoreći o crkvenom pitanju u Crnoj Gori, Čanak je zloupotrebio ime blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija i saopštio neistinu da je njegov odnos prema pravoslavnim kanonima bio takav da je Crna Gora "imala pravo" da nakon obnove nezavisnosti formira svoju pravoslavnu crkvu.

- SPC je jedan od najubojitijih alata širenja političkog srpstva koje nema veze sa etničkim srpstvom - rekao je Čanak i dodao da je Crna Gora izuzetno značajna ne samo za Srbiju nego i za Kremlj, jer je ona poslednji deo severne obale Sredozemlja gde ima još šanse da Rusija ima neki uticaj.

Prema njegovim rečima, Crna Gora mora da se suprotstavi velikosrpskom hegemonizmu, ali i ruskom uticaju, za koji smatra da nastoji da spreči članstvo Crne Gore u EU.

- Crna Gora se mora boriti sa velikosrpskim hegemonizmom, koji će se, zajedno sa Rusijom, boriti da spreči da ona uđe u EU. Kada je pokušan državni udar, to je bilo zato da Crna Gora ne uđe u NATO - ocenio je Čanak.